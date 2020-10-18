"Марсель" обыграл "Бордо" в матче Лиги 1
В рамках 7-го тура французской Лиги 1 "Марсель" одержал победу над "Бордо".
На данный момент "Марсель" занимает пятое место, а "Бордо" - десятое.
"Марсель" - "Бордо" 3:1
Голы: Товен, 5 - 1:0, Амави, 54 - 2:0, Пабло (аг), 64 - 3:0, Маджа, 83 - 3:1
"Марсель": Манданда, Альваро Гонсалес, Амави, Чалета-Цар (Жермен, 87), Камара, Кюизанс (Гуйе, 74), Ронжье (Стротман, 86), Товен (Аке, 78), Сансон, Сакаи, Бенедетто (Луис Энрике, 86).
"Бордо": Костиль, Пабло, Бесс, Бенито (Пундже, 65), Сабали, Бен-Арфа (Маджа, 66), Башич, Отавио, Адли (Хван Ый Чжо, 65), Уден (Зеркан, 71), де Превиль (Бриан, 71).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13