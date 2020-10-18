"Марсель" обыграл "Бордо" в матче Лиги 1

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"Марсель" обыграл "Бордо" в матче Лиги 1

В рамках 7-го тура французской Лиги 1 "Марсель" одержал победу над "Бордо".

На данный момент "Марсель" занимает пятое место, а "Бордо" - десятое.

"Марсель" - "Бордо" 3:1

Голы: Товен, 5 - 1:0, Амави, 54 - 2:0, Пабло (аг), 64 - 3:0, Маджа, 83 - 3:1

"Марсель": Манданда, Альваро Гонсалес, Амави, Чалета-Цар (Жермен, 87), Камара, Кюизанс (Гуйе, 74), Ронжье (Стротман, 86), Товен (Аке, 78), Сансон, Сакаи, Бенедетто (Луис Энрике, 86).

"Бордо": Костиль, Пабло, Бесс, Бенито (Пундже, 65), Сабали, Бен-Арфа (Маджа, 66), Башич, Отавио, Адли (Хван Ый Чжо, 65), Уден (Зеркан, 71), де Превиль (Бриан, 71).

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