"Марсель" обыграл "Клермон" и вошел в топ-3 Лиги 1

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"Марсель" обыграл "Клермон" и вошел в топ-3 Лиги 1

Фото: инстаграм "Марселя"/Автор неизвестен

В матче 12-го тура чемпионата Франции "Марсель" на выезде обыграл "Клермон" со счетом 1:0.

Единственный гол в середине первого тайма забил Дженгиз Ундер.

"Марсель", набрав 22 очка, вышел на третье место в турнирной таблице Лиги 1. "Клермон" с 13 очками остался на 15-й позиции.

"Клермон" – "Марсель" - 0:1 (0:1)
Гол: Ундер, 25 - 0:1

"Клермон": Дема, Зедадка, Ожье, Унтонджи, Нсимба, Рашани (Байо, 62), Иглесиас, Кауи (Бертомье, 62), Абдул-Самед, Амель (Доссу, 62), Аллевина.

"Марсель": Лопес, Лирола, Салиба, Балерди, Луан Перес, Ундер, Камара, Жерсон, Гендузи, Дьенг (Милик, 57), де ла Фуэнте (Пайет, 57).

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