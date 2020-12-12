"Марсель" обыграл "Монако" Головина в Лиге 1
В матче 14-го тура чемпионата Франции "Марсель" обыграл "Монако" со счетом 2:1. Победу марсельскому клубу принесли голы Флориана Товена и Дарио Бенедетто. В составе монегасков отличился Виссам Бен-Йеддер. Российский полузащитник "Монако" Александр Головин пропустил матч из-за травмы.
Благодаря победе "Марсель" вышел на второе место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 27 очков. "Монако" с 23 очками остался на пятой позиции.
"Марсель" – "Монако" - 2:1 (2:0)
Голы: Товен, 5 - 1:0, Бенедетто, 13 - 2:0, Бен-Йеддер, 79 (с пенальти) - 2:1
"Марсель": Манданда, Чалета-Цар, Нагатомо, Альваро Гонсалес, Камара, Кюизанс (Жермен, 65), Сансон (Гуйе, 24), Товен, Ронжье, Сакаи, Бенедетто.
"Монако": Манноне, Агиляр, Бадиашиле (Марипан, 46), Дисаси, Кайо Энрике (Балло-Туре, 69), Фофана, Тчуамени (Мийо, 76), Желсон Мартинш (Пеллегри, 59), Диоп, Бен-Йеддер, Фолланд (Йоветич, 58).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13