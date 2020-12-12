"Марсель" обыграл "Монако" Головина в Лиге 1

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"Марсель" обыграл "Монако" Головина в Лиге 1

В матче 14-го тура чемпионата Франции "Марсель" обыграл "Монако" со счетом 2:1. Победу марсельскому клубу принесли голы Флориана Товена и Дарио Бенедетто. В составе монегасков отличился Виссам Бен-Йеддер. Российский полузащитник "Монако" Александр Головин пропустил матч из-за травмы.

Благодаря победе "Марсель" вышел на второе место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 27 очков. "Монако" с 23 очками остался на пятой позиции.

"Марсель" – "Монако" - 2:1 (2:0)
Голы: Товен, 5 - 1:0, Бенедетто, 13 - 2:0, Бен-Йеддер, 79 (с пенальти) - 2:1

"Марсель": Манданда, Чалета-Цар, Нагатомо, Альваро Гонсалес, Камара, Кюизанс (Жермен, 65), Сансон (Гуйе, 24), Товен, Ронжье, Сакаи, Бенедетто.

"Монако": Манноне, Агиляр, Бадиашиле (Марипан, 46), Дисаси, Кайо Энрике (Балло-Туре, 69), Фофана, Тчуамени (Мийо, 76), Желсон Мартинш (Пеллегри, 59), Диоп, Бен-Йеддер, Фолланд (Йоветич, 58).

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