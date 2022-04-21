"Марсель" обыграл "Нант" и не дал ПСЖ стать чемпионом

Фото: твиттер "Марселя"/Автор неизвестен

В матче 33-го тура чемпионата Франции "Марсель" на своем поле обыграл "Нант" со счетом 3:2.

Победу марсельцам принесли дубль Димитри Пайета и гол Амина Харита. В составе гостей отличились Андрей Жиротто и Маркус Коко.

"Марсель", набрав 62 очка, занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1. При этом клуб на 15 очков отстает от лидирующего ПСЖ и сохраняет математические шансы на чемпионство. "Нант" с 47 очками остался на 10-й позиции.

"Марсель" – "Нант" - 3:2 (1:2)

Голы: Жиротто, 26 - 0:1, Пайет, 39 (с пенальти) - 1:1, Коко, 41 - 1:2, Пайет, 55 (с пенальти) - 2:2, Харит, 75 - 3:2

"Марсель": Лопес, Лирола (Ронжье, 86), Чалета-Цар, Салиба, Луан Перес (Гуйе, 86), Камара, Жерсон, Гендузи, Пайет, Харит (Колашинац, 90), Бакамбу (Милик, 69).

"Нант": Лафон, Коршья, Паллуа (Кулибали, 70), Аппиа, Жиротто, Сипрьен, Мутуссами, Блас (Фабио, 46), Саймон (Букари, 46), Жеббель (Мерлен, 70), Коко.

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