"Марсель" обыграл "Нант" и не дал ПСЖ стать чемпионом
Фото: твиттер "Марселя"/Автор неизвестен
В матче 33-го тура чемпионата Франции "Марсель" на своем поле обыграл "Нант" со счетом 3:2.
Победу марсельцам принесли дубль Димитри Пайета и гол Амина Харита. В составе гостей отличились Андрей Жиротто и Маркус Коко.
"Марсель", набрав 62 очка, занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1. При этом клуб на 15 очков отстает от лидирующего ПСЖ и сохраняет математические шансы на чемпионство. "Нант" с 47 очками остался на 10-й позиции.
"Марсель" – "Нант" - 3:2 (1:2)
Голы: Жиротто, 26 - 0:1, Пайет, 39 (с пенальти) - 1:1, Коко, 41 - 1:2, Пайет, 55 (с пенальти) - 2:2, Харит, 75 - 3:2
"Марсель": Лопес, Лирола (Ронжье, 86), Чалета-Цар, Салиба, Луан Перес (Гуйе, 86), Камара, Жерсон, Гендузи, Пайет, Харит (Колашинац, 90), Бакамбу (Милик, 69).
"Нант": Лафон, Коршья, Паллуа (Кулибали, 70), Аппиа, Жиротто, Сипрьен, Мутуссами, Блас (Фабио, 46), Саймон (Букари, 46), Жеббель (Мерлен, 70), Коко.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13