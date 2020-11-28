"Марсель" обыграл "Нант" в матче Лиги 1
В рамках 12-го тура французской Лиги 1 "Марсель" одержал победу над "Нантом".
Благодаря победе "Марсель" поднялся на третье место. "Нант" идет 14-м.
"Марсель" - "Нант" 3:1
Голы: Товен, 2 - 1:0, Пайет, 35 - 2:0, Бенедетто (пен), 60 - 3:0, Блас, 73 - 3:1
"Марсель": Манданда, Чалета-Цар, Амави, Сакаи (Нагатомо, 88), Камара, Пайет (Аке, 85), Кюизанс, Товен, Ронжье (Стротман, 77), Альваро Гонсалес, Бенедетто (Жермен, 77).
"Нант": Лафон, Коршья, Фабио, Паллуа, Кастеллетто (Жиротто, 61), Туре (Абед, 61), Луза (Саймон, 46), Чиривелья, Блас, Бамба (Коко, 74), Коло-Муани (Огюстен, 74).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13