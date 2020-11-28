"Марсель" обыграл "Нант" в матче Лиги 1

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"Марсель" обыграл "Нант" в матче Лиги 1

В рамках 12-го тура французской Лиги 1 "Марсель" одержал победу над "Нантом".

Благодаря победе "Марсель" поднялся на третье место. "Нант" идет 14-м.

"Марсель" - "Нант" 3:1

Голы: Товен, 2 - 1:0, Пайет, 35 - 2:0, Бенедетто (пен), 60 - 3:0, Блас, 73 - 3:1

"Марсель": Манданда, Чалета-Цар, Амави, Сакаи (Нагатомо, 88), Камара, Пайет (Аке, 85), Кюизанс, Товен, Ронжье (Стротман, 77), Альваро Гонсалес, Бенедетто (Жермен, 77).

"Нант": Лафон, Коршья, Фабио, Паллуа, Кастеллетто (Жиротто, 61), Туре (Абед, 61), Луза (Саймон, 46), Чиривелья, Блас, Бамба (Коко, 74), Коло-Муани (Огюстен, 74).

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