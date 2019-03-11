"Марсель" обыграл "Ниццу" благодаря голу Балотелли

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"Марсель" обыграл "Ниццу" благодаря голу Балотелли

В 28-м туре чемпионата Франции "Марсель" победил "Ниццу" со счетом 1:0. Единственный гол во втором тайме забил Марио Балотелли. Стоит отметить, что Балотелли перешел в "Марсель" в январе именно из "Ниццы".

"Марсель" продолжает занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги 1, "Ницца" осталась на девятой позиции.

"Марсель" – "Ницца" - 1:0 (0:0)
Гол: Балотелли, 61 - 1:0

"Марсель": Манданда, Сарр, Сакаи, Чалета-Цар, Сансон, Камара, Окампос, Лопес, Товен, Балотелли (Строотман, 75), Жермен.

"Ницца": Бенитес, Жалле (Бюрне, 29), Данте, Эрей, Атталь, Вальтер (Сипрьен, 67), Тамез (Сако, 78), Макенго, Ле-Мелу, Сен-Максимен, Сарр.

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