"Марсель" обыграл "Ниццу" благодаря голу Балотелли
В 28-м туре чемпионата Франции "Марсель" победил "Ниццу" со счетом 1:0. Единственный гол во втором тайме забил Марио Балотелли. Стоит отметить, что Балотелли перешел в "Марсель" в январе именно из "Ниццы".
"Марсель" продолжает занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги 1, "Ницца" осталась на девятой позиции.
"Марсель" – "Ницца" - 1:0 (0:0)
Гол: Балотелли, 61 - 1:0
"Марсель": Манданда, Сарр, Сакаи, Чалета-Цар, Сансон, Камара, Окампос, Лопес, Товен, Балотелли (Строотман, 75), Жермен.
"Ницца": Бенитес, Жалле (Бюрне, 29), Данте, Эрей, Атталь, Вальтер (Сипрьен, 67), Тамез (Сако, 78), Макенго, Ле-Мелу, Сен-Максимен, Сарр.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|26
|71
|2
|Лилль
|28
|57
|3
|Лион
|28
|50
|4
|Марсель
|27
|44
|5
|Реймс
|28
|43
|6
|Сент-Этьен
|28
|43
|7
|Монпелье
|28
|42
|8
|Ренн
|27
|40
|9
|Ницца
|27
|40
|10
|Страсбур
|28
|38
|11
|Ним
|27
|36
|12
|Анжер
|28
|35
|13
|Бордо
|28
|33
|14
|Нант
|27
|31
|15
|Тулуза
|28
|31
|16
|Амьен
|28
|28
|17
|Монако
|28
|27
|18
|Дижон
|27
|21
|19
|ФК Кан
|28
|20
|20
|Генгам
|28
|19