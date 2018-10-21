"Марсель" обыграл "Ниццу", продолжив борьбу за попадание в Лигу Чемпионов
В матче 10-го тура чемпионата Франции "Марсель" на выезде с минимальным счетом обыграл "Ниццу". Единственный гол в концовке первого тайма забил Давиде Сансон. Благодаря этой победе "Марсель" вышел на четвертое место в турнирной таблице Лиги 1, "Ницца" осталась на 14-й позиции.
"Ницца" – "Марсель" - 0:1 (0:1)
Гол: Сансон, 42 - 0:1
"Ницца": Бенитес, Данте, Сарр (Срарфи, 85), Боскальи (Данило, 57), Эрей, Тамез, Сипрьен (Ганаго, 78), Сен-Максимен, Атталь, Маолида, Балотелли.
"Марсель": Манданда, Сарр, Рами, Амави, Лопес, Камара, Сансон (Чалета-Цар, 78), Стротман, Пайет (Губочан, 79), Радонич, Жермен (Митроглу, 90).
Не пропустите: "Монпелье" дома обыграл "Бордо" и поднялся в зону Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Официально: "Челси" объявил о переходе Игуаина
-
Боатенг дебютирует за "Барселону" в матче с "Севильей"
-
"Монако" арендует нападающего "Атлетико"
-
Очень рад и взволнован: де Йонг высказался о трансфере в "Барселону"
-
"Атлетико" принял решение по Морате
-
Конкуренция важна: Кононов рассказал о взаимоотношениях в "Спартаке"
-
"Дижон" разгромил "Сент-Этьен", а "Ренн" обыграл "Сен-Приве Сен-Иларий" в Кубке Франции
-
FA завела дело на голкипера "Кристал Пэлас" за непристойный жест
-
"Тоттенхэм" претендует на трансферную цель "Барселоны"
-
В "Спартаке" сделали заявление о возможном уходе Зе Луиша и Луиса Адриано
-
Два топ-клуба претендуют на полузащитника "Наполи"
-
Черчесов рассказал о принципах отбора игроков в сборную
-
Клуб усилится талантом: президент "Барселоны" мощно высказался о де Йонге
-
Унаи Эмери ярко высказался о покупке новых игроков
-
"Ливерпуль" подписал контракт с 16-летним игроком "Орлеана"
-
Экс-игрок "Спартака" близок к переходу в "Ростов"
-
Официально: "Барселона" объявила о покупке игрока "Аякса" де Йонга
-
Хочу снова забивать: Балотелли поделился впечатлениями после перехода в "Марсель"
-
Форвард "Фулхэма" был арестован за избиение сотрудника клуба
-
"Барселона" заплатит огромную сумму за де Йонга
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|19
|53
|2
|Лилль
|21
|40
|3
|Лион
|21
|37
|4
|Сент-Этьен
|21
|36
|5
|Страсбур
|21
|32
|6
|Монпелье
|20
|32
|7
|Марсель
|20
|31
|8
|Ницца
|21
|31
|9
|Ренн
|21
|30
|10
|Бордо
|20
|28
|11
|Реймс
|21
|28
|12
|Ним
|20
|26
|13
|Тулуза
|21
|25
|14
|Анжер
|20
|23
|15
|Нант
|21
|23
|16
|ФК Кан
|21
|18
|17
|Амьен
|21
|18
|18
|Дижон
|20
|17
|19
|Монако
|21
|15
|20
|Генгам
|21
|14