"Марсель" обыграл "Ниццу", продолжив борьбу за попадание в Лигу Чемпионов

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"Марсель" обыграл "Ниццу", продолжив борьбу за попадание в Лигу Чемпионов

В матче 10-го тура чемпионата Франции "Марсель" на выезде с минимальным счетом обыграл "Ниццу". Единственный гол в концовке первого тайма забил Давиде Сансон. Благодаря этой победе "Марсель" вышел на четвертое место в турнирной таблице Лиги 1, "Ницца" осталась на 14-й позиции.

"Ницца" – "Марсель" - 0:1 (0:1)
Гол: Сансон, 42 - 0:1

"Ницца": Бенитес, Данте, Сарр (Срарфи, 85), Боскальи (Данило, 57), Эрей, Тамез, Сипрьен (Ганаго, 78), Сен-Максимен, Атталь, Маолида, Балотелли.

"Марсель": Манданда, Сарр, Рами, Амави, Лопес, Камара, Сансон (Чалета-Цар, 78), Стротман, Пайет (Губочан, 79), Радонич, Жермен (Митроглу, 90).

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