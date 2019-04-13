"Марсель" обыграл "Ним" в матче 32 тура Лиги 1

"Марсель" переиграл "Ним" в матче 32 тура чемпионата Франции.

"Марсель" - "Ним" - 2:1 (0:0)

Голы: Жермен, 72 - 1:0, Луиз Густаву, 73 - 2:0, Саванье, 82 (с пенальти) - 2:1.

"Марсель": Манданда, Сакаи, Чалета-Цар, Луиз Густаву, Товен (Нжи, 79), Лопес, Сарр, Камара, Пайет (Сансон, 84), Балотелли (Жермен, 33), Радоньич.

"Ним": Бернардони, Мигель, Либой, Ферри, Саванье, Буанга, Тиуб, Мауасса (Паке, 72), Бобишон (Бозок, 78), Рипар, Алиуи (Гийом, 62)

"Марсель" занимает 4 место в турнирной таблице, имея в активе 51 балл. "Ним" расположился на 10 позиции, набрав 43 очка.

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