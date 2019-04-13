"Марсель" обыграл "Ним" в матче 32 тура Лиги 1
"Марсель" переиграл "Ним" в матче 32 тура чемпионата Франции.
"Марсель" - "Ним" - 2:1 (0:0)
Голы: Жермен, 72 - 1:0, Луиз Густаву, 73 - 2:0, Саванье, 82 (с пенальти) - 2:1.
"Марсель": Манданда, Сакаи, Чалета-Цар, Луиз Густаву, Товен (Нжи, 79), Лопес, Сарр, Камара, Пайет (Сансон, 84), Балотелли (Жермен, 33), Радоньич.
"Ним": Бернардони, Мигель, Либой, Ферри, Саванье, Буанга, Тиуб, Мауасса (Паке, 72), Бобишон (Бозок, 78), Рипар, Алиуи (Гийом, 62)
"Марсель" занимает 4 место в турнирной таблице, имея в активе 51 балл. "Ним" расположился на 10 позиции, набрав 43 очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|30
|81
|2
|Лилль
|31
|61
|3
|Лион
|32
|56
|4
|Сент-Этьен
|31
|50
|5
|Марсель
|31
|48
|6
|Реймс
|31
|47
|7
|Ницца
|31
|47
|8
|Монпелье
|31
|45
|9
|Страсбур
|31
|43
|10
|Ним
|31
|43
|11
|Ренн
|31
|42
|12
|Анжер
|31
|38
|13
|Бордо
|31
|38
|14
|Тулуза
|31
|35
|15
|Нант
|31
|34
|16
|Амьен
|32
|32
|17
|Монако
|31
|31
|18
|Дижон
|32
|25
|19
|ФК Кан
|31
|23
|20
|Генгам
|31
|23