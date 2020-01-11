"Марсель" обыграл "Ренн" в матче Лиги 1
"Марсель" обыграл "Ренн" на выезде в матче чемпионата Франции.
"Ренн" - "Марсель" - 0:1
Голы: Стротман, 84 - 0:1
"Ренн": Менди, Да Сильва, Морель, Траоре, Мауасса, Буриго, Леа Силики (Ньяньон, 90), Рафинья, Камавинга (Те, 86), Дель Кастийо (Юну, 78), Ньянг.
"Марсель": Манданда, Чалета-Цар, Альваро Гонсалес, Амави, Камара, Пайет, Ронжье (Стротман, 82), Радонич (Жермен, 65), Сансон, Сарр, Бенедетто (Лопес, 77).
Подопечные Виллаш-Боаша не проигрывают 10 матчей подряд. В Лиге 1 "Марсель" занимает 2 место в турнирной таблице.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|18
|45
|2
|Марсель
|19
|38
|3
|Ренн
|18
|33
|4
|Лилль
|19
|31
|5
|Нант
|19
|29
|6
|Реймс
|18
|28
|7
|Монако
|18
|28
|8
|Анжер
|19
|28
|9
|Монпелье
|19
|27
|10
|Ницца
|19
|27
|11
|Страсбур
|19
|27
|12
|Лион
|19
|26
|13
|Бордо
|19
|26
|14
|Сент-Этьен
|19
|25
|15
|Брест
|19
|22
|16
|Дижон
|19
|18
|17
|Метц
|19
|17
|18
|Амьен
|18
|17
|19
|Ним
|18
|12
|20
|Тулуза
|19
|12