"Марсель" обыграл "Ренн" в матче Лиги 1

"Марсель" обыграл "Ренн" на выезде в матче чемпионата Франции.

"Ренн" - "Марсель" - 0:1

Голы: Стротман, 84 - 0:1

"Ренн": Менди, Да Сильва, Морель, Траоре, Мауасса, Буриго, Леа Силики (Ньяньон, 90), Рафинья, Камавинга (Те, 86), Дель Кастийо (Юну, 78), Ньянг.

"Марсель": Манданда, Чалета-Цар, Альваро Гонсалес, Амави, Камара, Пайет, Ронжье (Стротман, 82), Радонич (Жермен, 65), Сансон, Сарр, Бенедетто (Лопес, 77).

Подопечные Виллаш-Боаша не проигрывают 10 матчей подряд. В Лиге 1 "Марсель" занимает 2 место в турнирной таблице.

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