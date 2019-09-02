"Марсель" обыграл "Сент-Этьен" благодаря голу Бенедетто

В матче 4-го тура чемпионата Франции "Марсель" на своем поле обыграл "Сент-Этьен" со счетом 1:0. Единственный гол забил Дарио Бенедетто.

Благодаря победе марсельцы вышли на восьмое место в турнирной таблице Лиге 1. "Сент-Этьен" занимает 16-ю позицию.

"Марсель" – "Сент-Этьен" - 1:0 (1:0)

Гол: Бенедетто, 33 - 1:0

"Марсель": Манданда, Амави, Камара, Сакаи, Сарр (Кауи, 83), Сансон (Жермен, 64), Лопес, Пайет, Стротман, Альваро Гонсалес, Бенедетто (Товен, 80).

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