"Марсель" обыграл "Сент-Этьен" и приблизился к зоне Лиги Чемпионов

Теги марсельсент-этьен

"Марсель" обыграл "Сент-Этьен" и приблизился к зоне Лиги Чемпионов

В матче 26-го тура чемпионата Франции "Марсель" обыграл "Сент-Этьен" со счетом 2:0. Победу марсельцам принесли голы Марио Балотелли и Флориана Товена.

Благодаря победе "Марсель" вышел на четвертое место в турнирной таблице Лиги 1. От третьего места, которое дает возможность поучаствовать в квалификационного раунде Лиги Чемпионов, клуб отстает на пять очков. "Сент-Этьен" опустился на пятую позицию.

"Марсель" – "Сент-Этьен" - 2:0 (2:0)
Голы: Балотелли, 12 - 1:0, Товен, 21 (с пенальти)

"Марсель": Манданда, Сарр, Сакаи, Чалета-Цар, Сансон (Стротман, 86), Камара, Лопес, Окампос, Товен, Балотелли (Н`Жи, 79), Жермен (Луис Густаво, 65).

"Сент-Этьен": Рюффье, Дебюши (Вада, 76), Суботич, Перрен (Берич, 46), Полома, Кабелла, Аит-Беннассер, Амума (Дьони, 70), Мвила, Хазри, Колодзейчак.

Не пропустите: Балотелли опубликовал празднование гола в Instagram прямо во время матча. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 3 марта

Главные новости дня: 3 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 26 71
2 Лилль Лилль 27 54
3 Лион Лион 27 49
4 Марсель Марсель 27 44
5 Сент-Этьен Сент-Этьен 27 43
6 Реймс Реймс 27 42
7 Ницца Ницца 27 40
8 Монпелье Монпелье 26 38
9 Страсбур Страсбур 27 37
10 Ренн Ренн 26 37
11 Ним Ним 26 36
12 Анжер Анжер 27 34
13 Бордо Бордо 26 32
14 Нант Нант 27 31
15 Тулуза Тулуза 27 28
16 Монако Монако 27 26
17 Амьен Амьен 27 25
18 ФК Кан ФК Кан 27 20
19 Дижон Дижон 26 20
20 Генгам Генгам 27 19
Полная таблица

топ-5 тегов