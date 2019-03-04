"Марсель" обыграл "Сент-Этьен" и приблизился к зоне Лиги Чемпионов

В матче 26-го тура чемпионата Франции "Марсель" обыграл "Сент-Этьен" со счетом 2:0. Победу марсельцам принесли голы Марио Балотелли и Флориана Товена.

Благодаря победе "Марсель" вышел на четвертое место в турнирной таблице Лиги 1. От третьего места, которое дает возможность поучаствовать в квалификационного раунде Лиги Чемпионов, клуб отстает на пять очков. "Сент-Этьен" опустился на пятую позицию.

"Марсель" – "Сент-Этьен" - 2:0 (2:0)

Голы: Балотелли, 12 - 1:0, Товен, 21 (с пенальти)

"Марсель": Манданда, Сарр, Сакаи, Чалета-Цар, Сансон (Стротман, 86), Камара, Лопес, Окампос, Товен, Балотелли (Н`Жи, 79), Жермен (Луис Густаво, 65).

"Сент-Этьен": Рюффье, Дебюши (Вада, 76), Суботич, Перрен (Берич, 46), Полома, Кабелла, Аит-Беннассер, Амума (Дьони, 70), Мвила, Хазри, Колодзейчак.

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