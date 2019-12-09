"Марсель" одержал 6-ю победу подряд в Лиге 1

В 17-м туре чемпионата Франции "Марсель" победил "Бордо" со счетом 3:1. Победу марсельцам принесли голы Амави и Сансона. В составе гостей отличился Адли.

"Марсель" одержал шестую победу подряд в Лиге 1 и продолжает занимать второе место в турнирной таблице. "Бордо" остался на 5-й позиции.

"Марсель" – "Бордо" - 3:1 (0:1)

Голы: Адли, 31 - 0:1, Амави, 48 - 1:1, Сансон, 60 - 2:1, Радоньич, 90+2

"Марсель": Манданда, Камара, Амави, Чалета-Цар, Сарр (Лопес, 77), Пайет, Ронжье, Альваро Гонсалес, Сансон, Сакаи, Жермен (Радонич, 64).

"Бордо": Костиль, Сабали, Косьельни, Йованович, Бенито (Камано, 68), Тчуамени, Отавио (Бриан, 81), Адли (Хван Ый Чжо, 57), Пабло, Маджа, де Превиль.

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