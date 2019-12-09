"Марсель" одержал 6-ю победу подряд в Лиге 1

Теги марсельбордо

"Марсель" одержал 6-ю победу подряд в Лиге 1

В 17-м туре чемпионата Франции "Марсель" победил "Бордо" со счетом 3:1. Победу марсельцам принесли голы Амави и Сансона. В составе гостей отличился Адли.

"Марсель" одержал шестую победу подряд в Лиге 1 и продолжает занимать второе место в турнирной таблице. "Бордо" остался на 5-й позиции.

"Марсель" – "Бордо" - 3:1 (0:1)
Голы: Адли, 31 - 0:1, Амави, 48 - 1:1, Сансон, 60 - 2:1, Радоньич, 90+2

"Марсель": Манданда, Камара, Амави, Чалета-Цар, Сарр (Лопес, 77), Пайет, Ронжье, Альваро Гонсалес, Сансон, Сакаи, Жермен (Радонич, 64).

"Бордо": Костиль, Сабали, Косьельни, Йованович, Бенито (Камано, 68), Тчуамени, Отавио (Бриан, 81), Адли (Хван Ый Чжо, 57), Пабло, Маджа, де Превиль.

Не пропустите: Игрок "Монако" перепутал номер и подумал, что его меняют. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 8 декабря

Главные новости дня: 8 декабря

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 16 39
2 Марсель Марсель 16 31
3 Лилль Лилль 17 28
4 Ренн Ренн 16 27
5 Бордо Бордо 16 26
6 Нант Нант 17 26
7 Лион Лион 17 25
8 Сент-Этьен Сент-Этьен 17 25
9 Реймс Реймс 16 24
10 Монпелье Монпелье 17 24
11 Монако Монако 16 24
12 Анжер Анжер 17 24
13 Ницца Ницца 17 23
14 Брест Брест 17 21
15 Страсбур Страсбур 17 21
16 Дижон Дижон 17 16
17 Амьен Амьен 16 16
18 Метц Метц 17 15
19 Тулуза Тулуза 17 12
20 Ним Ним 16 12
Полная таблица

топ-5 тегов