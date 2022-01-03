"Марсель" одержал крупную победу в Кубке Франции

Теги марсель

"Марсель" одержал крупную победу в Кубке Франции

Фото: инстаграм "Марселя"/Автор неизвестен

В матче 1/16 финала Кубка Франции "Марсель" на выезде разгромил "Шовиньи" со счетом 3:0 и вышел в следующий раунд.

Победу марсельцам принесли голы Аркадиуша Милика, Дженгиза Ундера и Амина Харита.

"Шовиньи" – "Марсель" - 0:3 (0:2)
Голы: Милик, 29 - 0:1, Ундер, 41 - 0:2, Харит, 80 - 0:3

"Марсель": Манданда, Чалета-Цар (Альваро Гонсалес, 85), Луан Перес (Амави, 85), Салиба (Балерди, 85), Камара (Лирола, 81), Пайет, Жерсон, Ундер, Гендузи, Милик, Луис Энрике (Харит, 67).

Не пропустите: "Монако" вышел в 1/8 финала Кубка Франции. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 2 января

Главные новости дня: 2 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов