"Марсель" одержал крупную победу в Кубке Франции

Фото: инстаграм "Марселя"/Автор неизвестен

В матче 1/16 финала Кубка Франции "Марсель" на выезде разгромил "Шовиньи" со счетом 3:0 и вышел в следующий раунд.

Победу марсельцам принесли голы Аркадиуша Милика, Дженгиза Ундера и Амина Харита.

"Шовиньи" – "Марсель" - 0:3 (0:2)

Голы: Милик, 29 - 0:1, Ундер, 41 - 0:2, Харит, 80 - 0:3

"Марсель": Манданда, Чалета-Цар (Альваро Гонсалес, 85), Луан Перес (Амави, 85), Салиба (Балерди, 85), Камара (Лирола, 81), Пайет, Жерсон, Ундер, Гендузи, Милик, Луис Энрике (Харит, 67).

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