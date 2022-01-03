"Марсель" одержал крупную победу в Кубке Франции
Фото: инстаграм "Марселя"/Автор неизвестен
В матче 1/16 финала Кубка Франции "Марсель" на выезде разгромил "Шовиньи" со счетом 3:0 и вышел в следующий раунд.
Победу марсельцам принесли голы Аркадиуша Милика, Дженгиза Ундера и Амина Харита.
"Шовиньи" – "Марсель" - 0:3 (0:2)
Голы: Милик, 29 - 0:1, Ундер, 41 - 0:2, Харит, 80 - 0:3
"Марсель": Манданда, Чалета-Цар (Альваро Гонсалес, 85), Луан Перес (Амави, 85), Салиба (Балерди, 85), Камара (Лирола, 81), Пайет, Жерсон, Ундер, Гендузи, Милик, Луис Энрике (Харит, 67).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13