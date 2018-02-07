"Марсель" одержал самую крупную победу за последние 70 лет

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"Марсель" одержал самую крупную победу за последние 70 лет

В матче 1/8 финала Кубка Франции "Марсель" разгромил "Бур-ан-Бресс" со счетом 9:0.

Эта победа стала самой крупной для провансальцев за последние 70 лет.

В декабре 1948 года "Марсель" победил "Шамбери" (10:1).

Не пропустите: "Бур-ан-Бресс" – "Марсель" - 0:9 (обзор). | http://soccernews.ru

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