"Марсель" определился с ценой на Товена, которым интересуются "Милан" и "Рома"

"Марсель" готов расстаться с полузащитником Флорианом Товеном, чтобы уменьшить зарплатную ведомость, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, французский клуб оценивает футболиста в 20 миллионов евро. Интерес к хавбеку проявляют "Рома" и "Милан".

В нынешнем сезоне 27-летний Товен из-за травм провел за "Марсель" всего два матча во всех турнирах. Его контракт с марсельским клубом действует до лета 2021 года.

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