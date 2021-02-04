"Марсель" определился с приоритетным кандидатом на пост главного тренера

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"Марсель" определился с приоритетным кандидатом на пост главного тренера

"Марсель" заинтересован в услугах наставника "Атлетико Минейро" Хорхе Сампаоли, утверждает ESPN.

По сведениям издания, 60-летний специалист является приоритетом провансальцев, которые два дня назад расстались с Андре Виллаш-Боашем.

Чтобы заполучить аргентинского тренера, "Марселю" придётся заплатить компенсацию в размере 666 тысяч евро.

Ранее также сообщалось, что французскую команду может возглавить Рафаэль Бенитес.

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