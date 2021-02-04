"Марсель" определился с приоритетным кандидатом на пост главного тренера
"Марсель" заинтересован в услугах наставника "Атлетико Минейро" Хорхе Сампаоли, утверждает ESPN.
По сведениям издания, 60-летний специалист является приоритетом провансальцев, которые два дня назад расстались с Андре Виллаш-Боашем.
Чтобы заполучить аргентинского тренера, "Марселю" придётся заплатить компенсацию в размере 666 тысяч евро.
Ранее также сообщалось, что французскую команду может возглавить Рафаэль Бенитес.
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