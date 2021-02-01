"Марсель" отказал "Ливерпулю" в покупке Чалета-Цара

Теги дуйе чалета-цармарсельливерпультрансферы

"Марсель" отказал "Ливерпулю" в покупке Чалета-ЦараВ последний день зимнего трансферного окна в Англии, "Ливерпуль" пытается усилиться защитником. Одним из вариантов был опытный игрок обороны "Марселя" Дуйе Чалета-Цар.

"Мерсисайдцы" предлагали за центрального защитника хорвата 23 миллиона евро. Однако, "Марсель" отказался продавать одного из своих ключевых игроков. Причиной стала невозможность найти замену в короткое время.

24-летний Чалета-Цар в текущем сезоне он провел 24 матча, в которых забил два мяча и сделал один голевой пас.

Читать также: "Ливерпуль" постарается арендовать защитника сборной Турции | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Хедира подписал контракт с "Гертой"

Хедира подписал контракт с "Гертой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов