"Марсель" отказал "Ливерпулю" в покупке Чалета-Цара

В последний день зимнего трансферного окна в Англии, "Ливерпуль" пытается усилиться защитником. Одним из вариантов был опытный игрок обороны "Марселя" Дуйе Чалета-Цар.



"Мерсисайдцы" предлагали за центрального защитника хорвата 23 миллиона евро. Однако, "Марсель" отказался продавать одного из своих ключевых игроков. Причиной стала невозможность найти замену в короткое время.

24-летний Чалета-Цар в текущем сезоне он провел 24 матча, в которых забил два мяча и сделал один голевой пас.



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