"Марсель" отказал российскому клубу в продаже игрока

Неизвестный российский клуб заинтересован в покупке защитника "Марселя" Жордана Амави. Об этом информирует La Provence.

По данным издания, российский клуб, которого пока не называют, готов заплатить за 24-летнего француза 12 миллионов евро. Однако данная сумма не устроила не только клуб, но и самого Амави.

Амави - воспитанник "Ниццы". В состав "Марселя" он перешёл из "Астон Виллы" в 2017 году за 10 миллионов евро. Контракт с французом рассчитан до лета 2021 года.

В текущем сезоне игрок участвовал в 20 матчах, отметившись 2 ассистами.

"Марсель" занимает 5 место турнирной таблицы Лиги 1, набрав 40 баллов.

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