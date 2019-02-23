"Марсель" отказал российскому клубу в продаже игрока
Неизвестный российский клуб заинтересован в покупке защитника "Марселя" Жордана Амави. Об этом информирует La Provence.
По данным издания, российский клуб, которого пока не называют, готов заплатить за 24-летнего француза 12 миллионов евро. Однако данная сумма не устроила не только клуб, но и самого Амави.
Амави - воспитанник "Ниццы". В состав "Марселя" он перешёл из "Астон Виллы" в 2017 году за 10 миллионов евро. Контракт с французом рассчитан до лета 2021 года.
В текущем сезоне игрок участвовал в 20 матчах, отметившись 2 ассистами.
"Марсель" занимает 5 место турнирной таблицы Лиги 1, набрав 40 баллов.
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Месси установил очередной рекорд
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|25
|68
|2
|Лилль
|26
|51
|3
|Лион
|25
|46
|4
|Сент-Этьен
|26
|43
|5
|Марсель
|25
|40
|6
|Монпелье
|25
|38
|7
|Реймс
|25
|38
|8
|Страсбур
|26
|37
|9
|Ницца
|26
|37
|10
|Ренн
|25
|36
|11
|Ним
|26
|36
|12
|Анжер
|26
|33
|13
|Бордо
|25
|32
|14
|Нант
|25
|27
|15
|Тулуза
|25
|27
|16
|Амьен
|26
|24
|17
|Монако
|25
|22
|18
|Дижон
|25
|20
|19
|ФК Кан
|25
|19
|20
|Генгам
|26
|18