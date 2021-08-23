"Марсель" отказался доигрывать матч с "Ниццей". Клубу засчитают поражение
Футболисты "Марселя" приняли решение не доигрывать матч 3-го тура чемпионата Франции с "Ниццей". Встреча была прервана на 74-й минуте, так как фанаты "Ниццы" выскочили на поле и набросились на марсельцев.
Некоторые из футболистов "Марселя" получили легкие повреждения. Спустя час после остановки матча судейская бригада призвала команды доиграть матч, но гости отказались.
Таким образом, "Марселю" будет засчитано техническое поражение со счетом 0:3.
Напомним, что конфликт начался из-за фанатов "Ниццы", которые принялись швырять на поле бутылки. Одну из бутылок поднял полузащитник "Марселя" Димитри Пайе и бросил ее обратно на трибуны. После этого на поле выскочили болельщики.
Не пропустите: "Марсель" сыграл вничью с "Бордо". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 22 августа
-
"Марсель" отказался доигрывать матч с "Ниццей". Клубу засчитают поражение
-
Футболисты "Марселя" показали травмы, полученные после нападения фанатов "Ниццы" (фото)
-
"Реал" в сумасшедшем матче не смог победить "Леванте"
-
Аллегри назвал причину, почему Роналду остался в запасе в матче с "Удинезе"
-
"Ливерпуль" продаст Шакири в клуб Лиги 1
-
"Динамо" Киев - "Десна" - 4:0 (видеообзор матча)
-
В матче чемпионата Франции произошла массовая драка
-
"Атлетико" предложил Сауля трем клубам АПЛ
-
"Арсенал" показал худший результат в истории
-
"Наполи" в меньшинстве победил дебютанта Серии А
-
"Рома" Шомуродова обыграла "Фиорентину" Кокорина
-
"Динамо" Киев одержало крупную победу в матче лидеров УПЛ
-
"Локомотив" потроллил Крыховяка после победы над "Краснодаром"
-
Андрей Шевченко высказался о своем будущем
-
Гончаренко высказался о ситуации Вильены в "Краснодаре"
-
"Атлетико" вышел на 1-е место в Ла Лиге
-
"Болонья" вдевятером обыграла "Салернитану"
-
Победы "Динамо" и ЦСКА, неудачи "Спартака и "Зенита": все результаты 5-го тура РПЛ
-
"Химки" не позволили "Рубину" возглавить РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13