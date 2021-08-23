"Марсель" отказался доигрывать матч с "Ниццей". Клубу засчитают поражение

Футболисты "Марселя" приняли решение не доигрывать матч 3-го тура чемпионата Франции с "Ниццей". Встреча была прервана на 74-й минуте, так как фанаты "Ниццы" выскочили на поле и набросились на марсельцев.

Некоторые из футболистов "Марселя" получили легкие повреждения. Спустя час после остановки матча судейская бригада призвала команды доиграть матч, но гости отказались.

Таким образом, "Марселю" будет засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

Напомним, что конфликт начался из-за фанатов "Ниццы", которые принялись швырять на поле бутылки. Одну из бутылок поднял полузащитник "Марселя" Димитри Пайе и бросил ее обратно на трибуны. После этого на поле выскочили болельщики.

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