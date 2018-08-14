"Марсель" отказался от форварда "Тоттенхэма"

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"Марсель" отказался от форварда "Тоттенхэма"Нападающий "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте не будет играть за "Марсель".

По информации France Football, французскому клубу предложили арендовать 33-летнего испанца, но клуб отказался от этого варианта.

Сам футболист уже заявил, что хочет сменить команду ради игровой практики.

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