"Марсель" отказался от подписания Это'О

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"Марсель" отказался от подписания Это'ОПредставители экс-нападающего "Анжи" Самюэля Это'О предложили услуги своего клиента "Марселю", но получили отказ.

Как сообщает Footmercato, французский клуб отказался подписать соглашение с 36-летним камерунцем, по которому тот бы зарабатывал четыре миллиона евро за сезон.

Сейчас Это'О выступает за "Антальяспор". В прошлом сезоне он забил 18 мячей в 30-ти матчах чемпионата Турции. 

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