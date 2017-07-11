"Марсель" отказался от подписания Это'О

Представители экс-нападающего "Анжи" Самюэля Это'О предложили услуги своего клиента "Марселю", но получили отказ.

Как сообщает Footmercato, французский клуб отказался подписать соглашение с 36-летним камерунцем, по которому тот бы зарабатывал четыре миллиона евро за сезон.

Сейчас Это'О выступает за "Антальяспор". В прошлом сезоне он забил 18 мячей в 30-ти матчах чемпионата Турции.

Читайте: Бакка договорился о переходе в "Марсель" | http://soccernews.ru