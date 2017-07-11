"Марсель" отказался от подписания Это'О
Представители экс-нападающего "Анжи" Самюэля Это'О предложили услуги своего клиента "Марселю", но получили отказ.
Как сообщает Footmercato, французский клуб отказался подписать соглашение с 36-летним камерунцем, по которому тот бы зарабатывал четыре миллиона евро за сезон.
Сейчас Это'О выступает за "Антальяспор". В прошлом сезоне он забил 18 мячей в 30-ти матчах чемпионата Турции.
Читайте: Бакка договорился о переходе в "Марсель" | http://soccernews.ru
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