"Марсель" отказался подписывать Диего Косту
Как сообщают источники, форвард Диего Коста, после своего ухода из "Атлетико", подал запрос в "Марсель" о контракте с клубом.
Напомним, в конце 2020 года форвард попросил руководство "Атлетико" о досрочном расторжение контракта по семейным обстоятельствам. Клуб пошел на встречу игроку и дал согласие.
32-летний испанец планировал быстро найти себе новую команду, но не все оказались готовы удовлетворить его финансовый аппетит и смириться с трудным характером. Например, высокую зарплату (в Атлетико Коста получал около 8 млн евро в год) смог осилить только саудовский "Аль-Хиляль".
Хотя футболист заявлял, что хочет выступать в АПЛ, в первую очередь был подан запрос во французский "Марсель". Но, стоит отметить, что гендиректор клуба Пабло Лонгория ответил на подобную кандидатуру отказом, о чем сообщает France Football.
Сейчас Диего Коста находится в родном бразильском городе Лагарто, где поддерживает форму вместее с игроками одного из местных клубов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13