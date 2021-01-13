"Марсель" отказался подписывать Диего Косту

Как сообщают источники, форвард Диего Коста, после своего ухода из "Атлетико", подал запрос в "Марсель" о контракте с клубом.

Напомним, в конце 2020 года форвард попросил руководство "Атлетико" о досрочном расторжение контракта по семейным обстоятельствам. Клуб пошел на встречу игроку и дал согласие.

32-летний испанец планировал быстро найти себе новую команду, но не все оказались готовы удовлетворить его финансовый аппетит и смириться с трудным характером. Например, высокую зарплату (в Атлетико Коста получал около 8 млн евро в год) смог осилить только саудовский "Аль-Хиляль".

Хотя футболист заявлял, что хочет выступать в АПЛ, в первую очередь был подан запрос во французский "Марсель". Но, стоит отметить, что гендиректор клуба Пабло Лонгория ответил на подобную кандидатуру отказом, о чем сообщает France Football.