"Марсель" озвучил сроки восстановления Товена

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"Марсель" озвучил сроки восстановления Товена

"Марсель" озвучил сроки восстановления полузащитника Флориана Товена.

Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте провансальцев, 25-летний хавбек, получивший в расположении сборной Франции травму подколенного сухожилия, выбыл на 10-15 дней.

Таким образом, Товен точно пропустит матч Лиги 1 против "Дижона" и первую четвертьфинальную игру Лиги Европы с "РБ Лейпциг". | http://soccernews.ru

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