"Марсель" озвучил сроки восстановления Товена

"Марсель" озвучил сроки восстановления полузащитника Флориана Товена.

Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте провансальцев, 25-летний хавбек, получивший в расположении сборной Франции травму подколенного сухожилия, выбыл на 10-15 дней.

Таким образом, Товен точно пропустит матч Лиги 1 против "Дижона" и первую четвертьфинальную игру Лиги Европы с "РБ Лейпциг". | http://soccernews.ru