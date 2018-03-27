"Марсель" озвучил сроки восстановления Товена
"Марсель" озвучил сроки восстановления полузащитника Флориана Товена.
Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте провансальцев, 25-летний хавбек, получивший в расположении сборной Франции травму подколенного сухожилия, выбыл на 10-15 дней.
Таким образом, Товен точно пропустит матч Лиги 1 против "Дижона" и первую четвертьфинальную игру Лиги Европы с "РБ Лейпциг". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|31
|83
|2
|Монако
|30
|66
|3
|Марсель
|30
|59
|4
|Лион
|30
|57
|5
|Ренн
|30
|45
|6
|Нант
|30
|44
|7
|Монпелье
|30
|42
|8
|Ницца
|30
|42
|9
|Сент-Этьен
|30
|39
|10
|Дижон
|30
|38
|11
|Бордо
|30
|37
|12
|Анжер
|31
|35
|13
|ФК Кан
|30
|35
|14
|Генгам
|30
|35
|15
|Страсбур
|30
|32
|16
|Амьен
|30
|31
|17
|Тулуза
|30
|30
|18
|Труа
|30
|29
|19
|Лилль
|30
|28
|20
|Метц
|30
|21