"Марсель" перехватил трансферную цель "Барселоны"

Фото твиттер "Марселя"

"Марсель" на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего Седрика Бакамбу.

30-летний футболист, известный по выступлениям за "Вильярреал", присоединился к французскому клубу на правах свободного агента.

Конголезец заключил контракт, рассчитанный до июня 2024 года, и выбрал себе 13-й игровой номер.

Последней командой Бакамбу был китайский "Бейджин Гуоан".

В ноябре сообщалось о заинтересованности "Барселоны" в бесплатном подписании африканского форварда.

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