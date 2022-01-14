"Марсель" перехватил трансферную цель "Барселоны"
Фото твиттер "Марселя"
"Марсель" на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего Седрика Бакамбу.
30-летний футболист, известный по выступлениям за "Вильярреал", присоединился к французскому клубу на правах свободного агента.
Конголезец заключил контракт, рассчитанный до июня 2024 года, и выбрал себе 13-й игровой номер.
Последней командой Бакамбу был китайский "Бейджин Гуоан".
В ноябре сообщалось о заинтересованности "Барселоны" в бесплатном подписании африканского форварда.
Не пропустите: Защитник "Арсенала" готов разорвать контракт с клубом ради перехода в "Марсель". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13