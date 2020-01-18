"Марсель" переиграл "Гранвилле" и вышел в 1/8 финала Кубка Франции
В рамках 1/16 финала Кубка Франции "Марсель" обыграл "Гранвилле", тем самым добыв путевку в следующий раунд.
"Гранвилле" - "Марсель" 0:3
Голы: Альваро Гонсалес, 77 - 0:1, Радонич, 83 - 0:2, Пайет, 90 - 0:3
"Гранвилле": Бальтус, Theault, Lamrabette (Мартине, 84), То (Blondel, 72), Муаддиб, Эюа, Коттуа, Бема, Akueson, Сеа, Бенъяхья.
"Марсель": Пеле, Сакаи (Чалета-Цар, 68), Камара, Альваро Гонсалес, Амави, Лопес, Пайет, Сансон (Бенедетто, 46), Стротман, Ронжье, Жермен (Радонич, 79).
Предупреждения: Сеа (10), Сансон (16), Сакаи (47), Стротман (59), Эюа (66), Альваро Гонсалес (71).
Удаление: Сеа (75).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|19
|46
|2
|Марсель
|20
|41
|3
|Ренн
|20
|36
|4
|Нант
|20
|32
|5
|Лилль
|20
|31
|6
|Монпелье
|20
|30
|7
|Лион
|20
|29
|8
|Монако
|19
|29
|9
|Реймс
|20
|29
|10
|Анжер
|20
|29
|11
|Ницца
|20
|28
|12
|Страсбур
|20
|27
|13
|Бордо
|20
|26
|14
|Брест
|20
|25
|15
|Сент-Этьен
|20
|25
|16
|Дижон
|20
|21
|17
|Метц
|20
|20
|18
|Амьен
|20
|18
|19
|Ним
|20
|15
|20
|Тулуза
|20
|12