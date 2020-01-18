"Марсель" переиграл "Гранвилле" и вышел в 1/8 финала Кубка Франции

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"Марсель" переиграл "Гранвилле" и вышел в 1/8 финала Кубка Франции

В рамках 1/16 финала Кубка Франции "Марсель" обыграл "Гранвилле", тем самым добыв путевку в следующий раунд.

"Гранвилле" - "Марсель" 0:3

Голы: Альваро Гонсалес, 77 - 0:1, Радонич, 83 - 0:2, Пайет, 90 - 0:3

"Гранвилле": Бальтус, Theault, Lamrabette (Мартине, 84), То (Blondel, 72), Муаддиб, Эюа, Коттуа, Бема, Akueson, Сеа, Бенъяхья.

"Марсель": Пеле, Сакаи (Чалета-Цар, 68), Камара, Альваро Гонсалес, Амави, Лопес, Пайет, Сансон (Бенедетто, 46), Стротман, Ронжье, Жермен (Радонич, 79).

Предупреждения: Сеа (10), Сансон (16), Сакаи (47), Стротман (59), Эюа (66), Альваро Гонсалес (71).

Удаление: Сеа (75).

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