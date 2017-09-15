"Марсель" переиграл "Коньяспор", "Заря" уступила "Эстерсунду"

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"Марсель" переиграл "Коньяспор", "Заря" уступила "Эстерсунду"

Представляем результаты матче Лиги Европы в группах I и J.

"Марсель" – "Коньяспор" 1:0

Гол: Рами, 48 - 1:0

"Марсель": Пеле, Роланду, Рами, Амави, Камара, Товен (Окампос, 75), Луис Густаво, Пайет (Замбо-Ангисса, 89), Сансон, Сакаи, Жермен (Сарр, 81).

"Коньяспор": Кырынтылы, Туран, Озторун, Скубиц, Моке, Араз (Милошевич, 46), Фындыклы (Йонссон, 61), Шахинер (Эзекиэл, 72), Бурабия, Фофана, Эвуна.

Предупреждения: Туран (6), Озторун (35), Араз (42), Моке (51), Луис Густаво (70).


"Витория Гимараэш" – "Ред Булл" 1:1

Голы: Педро Энрике, 25 - 1:0, Бериша, 45 - 1:1

"Витория Гимараэш": Дуглас Жезус, Жубал, Конан, Гарсия, Педро Энрике, Селис, Вакасо (Рафаэл Миранда, 77), Уртадо (Кику, 57), Рафинья, Ринкон (Элдон, 66), Тексейра.

"Ред Булл": Вальке, Чалета-Цар, Пауло Миранда, Ульмер, Лайнер, Эдара (Шлагер, 86), Самассеку, Вольф (Ляйтгеб, 84), Бериша, Дабур, Гульбрандсен (Дака, 65).

Предупреждение: Ляйтгеб (90).


"Заря" – "Эстерсунд" 0:2

Голы: Годдос, 50 - 0:1, Джеро, 90 - 0:2

"Заря": Лунин, Сваток, Чечер, Сухоцкий, Гордиенко, Гречишкин (Харатин, 53), Караваев, Громов, Андриевский (Любенович, 73), Лунев (Кабаев, 84), Юри.

"Эстерсунд": Кейта, Петтерссон, Папаяннопулос, Мукииби (Соми, 67), Хопкатт (Менса, 57), Айеш, Сема, Баширу, Годдос, Нури (Джеро, 80), Эдвардс.

Предупреждения: Баширу (42), Менса (72), Харатин (79), Айеш (83).


"Герта" – "Атлетик" 0:0

"Герта": Крафт, Рекик, Лангкамп, Платтенхардт, Вайзер, Лустенбергер, Дарида, Дуда, Пекарик, Ибишевич (Лекки, 76), Калу (Харагути, 85).

"Атлетик": Яго Эррерин, Эчейта, Баленсиага, Иньиго Лекуэ, Лапорт, Кордоба (Рауль Гарсия, 71), Микель Весга, Иньяки Уильямс (Сусаета, 85), Сан Хосе, Муниаин (Акече, 90), Адурис.

Предупреждения: Вайзер (26), Микель Весга (43), Ибишевич (60), Сан Хосе (62). | http://soccernews.ru

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