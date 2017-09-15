"Марсель" переиграл "Коньяспор", "Заря" уступила "Эстерсунду"
Представляем результаты матче Лиги Европы в группах I и J.
"Марсель" – "Коньяспор" 1:0
Гол: Рами, 48 - 1:0
"Марсель": Пеле, Роланду, Рами, Амави, Камара, Товен (Окампос, 75), Луис Густаво, Пайет (Замбо-Ангисса, 89), Сансон, Сакаи, Жермен (Сарр, 81).
"Коньяспор": Кырынтылы, Туран, Озторун, Скубиц, Моке, Араз (Милошевич, 46), Фындыклы (Йонссон, 61), Шахинер (Эзекиэл, 72), Бурабия, Фофана, Эвуна.
Предупреждения: Туран (6), Озторун (35), Араз (42), Моке (51), Луис Густаво (70).
"Витория Гимараэш" – "Ред Булл" 1:1
Голы: Педро Энрике, 25 - 1:0, Бериша, 45 - 1:1
"Витория Гимараэш": Дуглас Жезус, Жубал, Конан, Гарсия, Педро Энрике, Селис, Вакасо (Рафаэл Миранда, 77), Уртадо (Кику, 57), Рафинья, Ринкон (Элдон, 66), Тексейра.
"Ред Булл": Вальке, Чалета-Цар, Пауло Миранда, Ульмер, Лайнер, Эдара (Шлагер, 86), Самассеку, Вольф (Ляйтгеб, 84), Бериша, Дабур, Гульбрандсен (Дака, 65).
Предупреждение: Ляйтгеб (90).
"Заря" – "Эстерсунд" 0:2
Голы: Годдос, 50 - 0:1, Джеро, 90 - 0:2
"Заря": Лунин, Сваток, Чечер, Сухоцкий, Гордиенко, Гречишкин (Харатин, 53), Караваев, Громов, Андриевский (Любенович, 73), Лунев (Кабаев, 84), Юри.
"Эстерсунд": Кейта, Петтерссон, Папаяннопулос, Мукииби (Соми, 67), Хопкатт (Менса, 57), Айеш, Сема, Баширу, Годдос, Нури (Джеро, 80), Эдвардс.
Предупреждения: Баширу (42), Менса (72), Харатин (79), Айеш (83).
"Герта" – "Атлетик" 0:0
"Герта": Крафт, Рекик, Лангкамп, Платтенхардт, Вайзер, Лустенбергер, Дарида, Дуда, Пекарик, Ибишевич (Лекки, 76), Калу (Харагути, 85).
"Атлетик": Яго Эррерин, Эчейта, Баленсиага, Иньиго Лекуэ, Лапорт, Кордоба (Рауль Гарсия, 71), Микель Весга, Иньяки Уильямс (Сусаета, 85), Сан Хосе, Муниаин (Акече, 90), Адурис.
Предупреждения: Вайзер (26), Микель Весга (43), Ибишевич (60), Сан Хосе (62). | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Вильярреал
|1
|3
|2
|Славия Прага
|1
|3
|3
|Маккаби Тель-Авив
|1
|0
|4
|Астана
|1
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|1
|3
|2
|Партизан
|1
|1
|3
|Янг Бойз
|1
|1
|4
|Шкендербеу
|1
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Брага
|1
|3
|2
|Лудогорец
|1
|1
|3
|Истанбул ББ
|1
|1
|4
|Хоффенхайм
|1
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Милан
|1
|3
|2
|АЕК
|1
|3
|3
|Риека
|1
|0
|4
|Аустрия Вена
|1
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Аталанта
|1
|3
|2
|Лион
|1
|1
|3
|Аполлон
|1
|1
|4
|Эвертон
|1
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Копенгаген
|1
|1
|2
|Локомотив Москва
|1
|1
|3
|Шериф
|1
|1
|4
|Злин
|1
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Стяуа Бухарест
|1
|3
|2
|Хапоэль Беэр-Шева
|1
|3
|3
|Лугано
|1
|0
|4
|Виктория Плзень
|1
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|1
|3
|2
|БАТЭ
|1
|1
|3
|Црвена Звезда
|1
|1
|4
|Кельн
|1
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Марсель
|1
|3
|2
|Зальцбург
|1
|1
|3
|Витория Гимарайнш
|1
|1
|4
|Коньяспор
|1
|0
|Группа J
|М
|О
|1
|Эстерсунд ФК
|1
|3
|2
|Атлетик Бильбао
|1
|1
|3
|Герта
|1
|1
|4
|Заря Луганск
|1
|0
|Группа K
|М
|О
|1
|Ницца
|1
|3
|2
|Лацио
|1
|3
|3
|Витесс
|1
|0
|4
|Зульте-Варегем
|1
|0
|Группа L
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|1
|3
|2
|Реал Сосьедад
|1
|3
|3
|Русенборг
|1
|0
|4
|Вардар
|1
|0