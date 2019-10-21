"Марсель" переиграл "Страсбур"

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"Марсель" переиграл "Страсбур"

В 10-м туре французской Лиги 1 "Марсель" в домашнем матче обыграл "Страсбур".

Теперь провансальский клуб занимает в чемпионате четвертое место. "Страсбур" по-прежнему замыкает турнирную таблицу.

"Марсель" - "Страсбур" 2:0

Голы: Камара, 3 - 1:0, Строотман (пен), 90 - 2:0

"Марсель": Манданда, Сакаи, Сарр, Камара, Чалета-Цар, Стротман, Ронжье, Лопес (Амави, 87), Радонич (Кауи, 66), Бенедетто, Жермен (Аке, 75).

"Страсбур": Зельс, Лала, Коне, Каси (Да Кошта, 68), Кароль, Фофана (Зои, 82), Белльгард, Томассон, Сиссоко, Симакан, Ажорк (Мотиба, 68).

Предупреждения: Чалета-Цар (26), Сакаи (53), Бенедетто (73), Белльгард (78), Коне (90).   

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