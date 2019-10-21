"Марсель" переиграл "Страсбур"
В 10-м туре французской Лиги 1 "Марсель" в домашнем матче обыграл "Страсбур".
Теперь провансальский клуб занимает в чемпионате четвертое место. "Страсбур" по-прежнему замыкает турнирную таблицу.
"Марсель" - "Страсбур" 2:0
Голы: Камара, 3 - 1:0, Строотман (пен), 90 - 2:0
"Марсель": Манданда, Сакаи, Сарр, Камара, Чалета-Цар, Стротман, Ронжье, Лопес (Амави, 87), Радонич (Кауи, 66), Бенедетто, Жермен (Аке, 75).
"Страсбур": Зельс, Лала, Коне, Каси (Да Кошта, 68), Кароль, Фофана (Зои, 82), Белльгард, Томассон, Сиссоко, Симакан, Ажорк (Мотиба, 68).
Предупреждения: Чалета-Цар (26), Сакаи (53), Бенедетто (73), Белльгард (78), Коне (90).
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|10
|24
|2
|Нант
|10
|19
|3
|Реймс
|10
|17
|4
|Анжер
|10
|16
|5
|Бордо
|10
|15
|6
|Лилль
|10
|15
|7
|Монпелье
|10
|14
|8
|Брест
|10
|14
|9
|Сент-Этьен
|10
|14
|10
|Марсель
|9
|13
|11
|Ницца
|10
|13
|12
|Ренн
|10
|12
|13
|Амьен
|10
|12
|14
|Монако
|10
|12
|15
|Тулуза
|10
|12
|16
|Метц
|10
|11
|17
|Лион
|10
|10
|18
|Ним
|10
|10
|19
|Страсбур
|9
|9
|20
|Дижон
|10
|9