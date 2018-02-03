"Марсель" перестрелял "Метц"

Теги марсельметц

"Марсель" перестрелял "Метц"

В рамках 24-го тура чемпионата Франции "Марсель" в результативном поединке обыграл "Метц".

"Марсель" – "Метц" 6:3

Голы: Сансон, 6 - 1:0, Товен, 9 - 2:0, Товен, 44 - 3:0, Жермен, 49 - 4:0, Товен, 56 - 5:0, Молле, 73 - 5:1, Митроглу, 75 - 6:1, Молле, 84 - 6:2, Ньян, 90 - 6:3

"Марсель": Манданда, Роланду, Рами, Сакаи, Луис Густаво, Сансон (Митроглу, 69), Товен (Лопес, 79), Пайет, Замбо-Ангисса, Сарр (Бедимо, 61), Жермен.

"Метц": Кавасима, Дианье, Пальмьери, Ривьере, Ньяхате, Молле, Манджек, Коад (Балиу, 64), Миличевич, Ру (Ньян, 82), Ривьер (Булая, 72).

Предупреждение: Сарр (43). | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Реал" отправляется в Валенсию на игру с "Леванте"

"Реал" отправляется в Валенсию на игру с "Леванте"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 23 59
2 Марсель 24 51
3 Лион 23 48
4 Монако 23 47
5 Нант 23 37
6 Ницца 23 34
7 Монпелье 23 31
8 Ренн 23 31
9 Бордо 23 29
10 Генгам 23 29
11 Дижон 23 28
12 Страсбур 23 27
13 ФК Кан 23 27
14 Сент-Этьен 23 26
15 Амьен 23 25
16 Анжер 23 25
17 Лилль 23 25
18 Труа 23 24
19 Тулуза 23 23
20 Метц 24 18
Полная таблица

топ-5 тегов