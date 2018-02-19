"Марсель" победил "Бордо" благодаря голу Товена

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"Марсель" победил "Бордо" благодаря голу Товена

В матче 26-го тура чемпионата Франции "Марсель" добился победы над "Бордо". Единственный мяч в этом поединке в первом тайме забил Флориан Товен. После этого матча "Марсель" продолжает занимать третье место в Лиге 1, "Бордо" остался на восьмой позиции.

"Марсель" – "Бордо" - 1:0 (1:0)
Гол: Товен, 34 - 1:0

"Марсель": Пеле, Рами, Амави, Сакаи, Роланду, Замбо-Ангисса, Луис Густаво, Сансон, Товен (Лопес, 87), Пайет (Окампос, 69), Жермен (Н`Жи, 75).

"Бордо": Костиль, Кунде, Пелленар (Контенто, 82), Сабали, Пабло, Лерагер, Отавио (Брэйтуэйт, 69), Мейте, Малком, де Превиль (Камано, 53), Лаборд.

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