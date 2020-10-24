"Марсель" победил "Лорьян" в матче Лиги 1

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"Марсель" победил "Лорьян" в матче Лиги 1

В матче 8-го тура чемпионата Франции "Марсель" на выезде победил "Лорьян" со счетом 1:0. Единственный гол во втором тайме забил Леонардо Балерди.

Благодаря победе "Марсель" вышел на четвертое место в турнирной таблице Лиги 1. "Лорьян" остался на 17-й позиции.

"Лорьян" Лорьян - "Олимпик" Марсель - 0:1 (0:0)
Гол: Балерди, 54 - 0:1

"Лорьян": Нарди, Морель, Гравийон, Лапорт, Мендес (Делаплас, 82), Абержель (Монкондюи, 83), Чалоба, Буагар (Грбич, 72), Висса, Моффи (Лорьянте, 63), Амель (Диарра, 82).

"Марсель": Манданда, Амави, Альваро Гонсалес, Сакаи, Камара, Кюизанс (Чалета-Цар, 89), Ронжье, Товен (Радонич, 82), Гуйе (Сансон, 71), Балерди, Бенедетто (Аке, 89).

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