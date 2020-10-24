"Марсель" победил "Лорьян" в матче Лиги 1
В матче 8-го тура чемпионата Франции "Марсель" на выезде победил "Лорьян" со счетом 1:0. Единственный гол во втором тайме забил Леонардо Балерди.
Благодаря победе "Марсель" вышел на четвертое место в турнирной таблице Лиги 1. "Лорьян" остался на 17-й позиции.
"Лорьян" Лорьян - "Олимпик" Марсель - 0:1 (0:0)
Гол: Балерди, 54 - 0:1
"Лорьян": Нарди, Морель, Гравийон, Лапорт, Мендес (Делаплас, 82), Абержель (Монкондюи, 83), Чалоба, Буагар (Грбич, 72), Висса, Моффи (Лорьянте, 63), Амель (Диарра, 82).
"Марсель": Манданда, Амави, Альваро Гонсалес, Сакаи, Камара, Кюизанс (Чалета-Цар, 89), Ронжье, Товен (Радонич, 82), Гуйе (Сансон, 71), Балерди, Бенедетто (Аке, 89).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13