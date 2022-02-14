"Марсель" победил "Метц" и приблизился к ПСЖ
Фото: инстаграм "Марселя"/Автор неизвестен
В матче 24-го тура чемпионата Франции "Марсель" на выезде победил "Метц" со счетом 2:1.
Победу марсельцам принесли голы Седрика Бакамбу и Аркадиуша Милика. В составе хозяев отличился Хабиб Маига.
"Марсель", набрав 46 очков, занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1. Отставание клуба от лидирующего ПСЖ составляет 13 очков. "Метц" с 20 очками остался в зоне вылета на 19-й позиции.
"Метц" – "Марсель" - 1:2 (0:1)
Голы: Бакамбу, 26 - 0:1, Маига, 52 - 1:1, Милик, 82 - 1:2
"Метц": Кейяр, Делен, Амаду, Бронн, Куяте, Канде, Маига (Сарр, 66), Булая, Пажо (Нгетте, 70), Траоре, Мафута (Ньян, 66).
"Марсель": Лопес, Лирола, Чалета-Цар, Салиба, Камара, Гуйе (Колашинац, 76), Жерсон, Гендузи, Пайет (Балерди, 90), Бакамбу (Милик, 76), Дьенг (Ундер, 79).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13