"Марсель" победил "Метц" и приблизился к ПСЖ

Фото: инстаграм "Марселя"/Автор неизвестен

В матче 24-го тура чемпионата Франции "Марсель" на выезде победил "Метц" со счетом 2:1.

Победу марсельцам принесли голы Седрика Бакамбу и Аркадиуша Милика. В составе хозяев отличился Хабиб Маига.

"Марсель", набрав 46 очков, занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1. Отставание клуба от лидирующего ПСЖ составляет 13 очков. "Метц" с 20 очками остался в зоне вылета на 19-й позиции.

"Метц" – "Марсель" - 1:2 (0:1)

Голы: Бакамбу, 26 - 0:1, Маига, 52 - 1:1, Милик, 82 - 1:2

"Метц": Кейяр, Делен, Амаду, Бронн, Куяте, Канде, Маига (Сарр, 66), Булая, Пажо (Нгетте, 70), Траоре, Мафута (Ньян, 66).

"Марсель": Лопес, Лирола, Чалета-Цар, Салиба, Камара, Гуйе (Колашинац, 76), Жерсон, Гендузи, Пайет (Балерди, 90), Бакамбу (Милик, 76), Дьенг (Ундер, 79).

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