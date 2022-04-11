"Марсель" победил "Монпелье" в Лиге 1

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"Марсель" победил "Монпелье" в Лиге 1

Фото: твиттер "Марселя"/Автор неизвестен

В матче 31-го тура чемпионата Франции "Марсель" на своем поле обыграл "Монпелье" со счетом 2:0.

Победу марсельскому клубу принесли голы Амаду Бамба Дьенга и Дженгиза Ундера.

"Марсель", набрав 59 очков, занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1. "Монпелье" с 41 очком остался на 11-й позиции.

"Марсель" – "Монпелье" - 2:0 (2:0)
Голы: Дьенг, 9 - 1:0, Ундер, 19 (с пенальти) - 2:0

"Марсель": Манданда, Камара, Салиба, Луан Перес, Жерсон, Гендузи, Гуйе (Колашинац, 79), Ронжье (Лирола, 79), Ундер (Пайет, 60), Харит, Дьенг (Луис Энрике, 60).

"Монпелье": Омлин, Суке (Самбия, 79), Сако, Эстев, Коцца, Саванье, Ферри (Макуана, 79), Молле (Жермен, 63), Леруа, Мавидиди, Ваи (Кабелла, 63).

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