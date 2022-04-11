"Марсель" победил "Монпелье" в Лиге 1
Фото: твиттер "Марселя"/Автор неизвестен
В матче 31-го тура чемпионата Франции "Марсель" на своем поле обыграл "Монпелье" со счетом 2:0.
Победу марсельскому клубу принесли голы Амаду Бамба Дьенга и Дженгиза Ундера.
"Марсель", набрав 59 очков, занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1. "Монпелье" с 41 очком остался на 11-й позиции.
"Марсель" – "Монпелье" - 2:0 (2:0)
Голы: Дьенг, 9 - 1:0, Ундер, 19 (с пенальти) - 2:0
"Марсель": Манданда, Камара, Салиба, Луан Перес, Жерсон, Гендузи, Гуйе (Колашинац, 79), Ронжье (Лирола, 79), Ундер (Пайет, 60), Харит, Дьенг (Луис Энрике, 60).
"Монпелье": Омлин, Суке (Самбия, 79), Сако, Эстев, Коцца, Саванье, Ферри (Макуана, 79), Молле (Жермен, 63), Леруа, Мавидиди, Ваи (Кабелла, 63).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13