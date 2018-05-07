"Марсель" победил "Ниццу" и продолжил борьбу за Лигу Чемпионов
В матче 36-го тура чемпионата Франции "Марсель" на своем поле победил "Ниццу". Счет в начале встречи открыл Марио Балотелли, но через несколько минут равновесие восстановил Валер Жермен. Во второй половине победу марсельцам принес Димитри Пайе. После этой встречи "Марсель" сократил отставание от зоны Лиги Чемпионов всего до одного очка, "Ницца" осталась на седьмой позиции.
"Марсель" – "Ницца" - 2:1 (1:1)
Голы: Балотелли, 5 - 0:1, Жермен, 13 - 1:1, Пайе, 72 - 2:1
"Марсель": Манданда, Роланду (Сертич, 46), Камара (Сансон, 85), Амави, Сарр, Пайе, Луис Густаво, Окампос, Замбо-Ангисса, Товен (Н`Жи, 71), Жермен.
"Ницца": Бенитес, Марлон, Ле Маршан, Суке, Данте, Ле-Мелу, Сипрьен, Сери, Сент-Максимен (Срарфи, 81), Плеа, Балотелли (Ле Биан, 83).
Не пропустите: "Монако" благодаря дублю 18-летнего Силлы вырвал победу над "Каном" и другие результаты 36-го тура Лиги 1. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Эпичная битва на "Камп Ноу": "Барселона" в меньшинстве упустила победу над "Реалом"
-
ЦСКА громит тульский "Арсенал" и возвращается на третью строчку
-
Борьба за топ-4 обостряется: "Челси" выстоял победу в матче с "Ливерпулем"
-
Усталость после еврокубков: "Атлетико" проигрывает дома "Эспаньолу"
-
"Хаддерсфилд" устоял на "Этихаде": "Ман Сити" впервые в сезоне не забил дома
Лента новостей
-
Турнир прогнозов: анонс 53 тура
-
Турнир прогнозов: итоги 52 тура
-
Зидан надеется, что травма Роналду окажется несерьезной
-
"Порту" в ранге чемпиона победил "Фейренсе"
-
Игрок "Реала" недоволен судейством в матче с "Барселоной"
-
"Марсель" – "Ницца" - 2:1 (обзор)
-
Зидан в четвертый раз подряд не проиграл на "Камп Ноу"
-
"Марсель" победил "Ниццу" и продолжил борьбу за Лигу Чемпионов
-
Месси и Роналду забили 1000 голов на двоих играя за "Барселону" и "Реал"
-
"Барселона" – "Реал" – 2:2 (обзор)
-
Эпичная битва на "Камп Ноу": "Барселона" в меньшинстве упустила победу над "Реалом"
-
"Кальяри" - "Рома" - 0:1 (обзор)
-
Ундер принес "Роме" важную победу над "Кальяри"
-
Венгер попрощался с фанатами "Арсенала"
-
Талантливый хавбек покинул "Рубин"
-
"Реал" теряет Роналду
-
Месси поучаствовал в 40-м голе в Эль Класико в своей карьере
-
Филимонов рассказал о проблемах "Спартака", которые начались в 2001 году
-
"Зенит" может переманить президента "Локомотива"
-
Роналду и Коутиньо были заменены в перерыве матча "Барселона" - "Реал"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|36
|92
|2
|Лион
|36
|75
|3
|Монако
|36
|74
|4
|Марсель
|36
|73
|5
|Ренн
|36
|54
|6
|Сент-Этьен
|36
|52
|7
|Ницца
|36
|51
|8
|Монпелье
|36
|49
|9
|Бордо
|36
|49
|10
|Нант
|36
|46
|11
|Генгам
|36
|46
|12
|Дижон
|36
|45
|13
|Амьен
|36
|42
|14
|Анжер
|36
|41
|15
|ФК Кан
|36
|37
|16
|Лилль
|36
|35
|17
|Страсбур
|36
|35
|18
|Тулуза
|36
|34
|19
|Труа
|36
|32
|20
|Метц
|36
|26