"Марсель" победил "Ниццу" и продолжил борьбу за Лигу Чемпионов

В матче 36-го тура чемпионата Франции "Марсель" на своем поле победил "Ниццу". Счет в начале встречи открыл Марио Балотелли, но через несколько минут равновесие восстановил Валер Жермен. Во второй половине победу марсельцам принес Димитри Пайе. После этой встречи "Марсель" сократил отставание от зоны Лиги Чемпионов всего до одного очка, "Ницца" осталась на седьмой позиции.

"Марсель" – "Ницца" - 2:1 (1:1)

Голы: Балотелли, 5 - 0:1, Жермен, 13 - 1:1, Пайе, 72 - 2:1

"Марсель": Манданда, Роланду (Сертич, 46), Камара (Сансон, 85), Амави, Сарр, Пайе, Луис Густаво, Окампос, Замбо-Ангисса, Товен (Н`Жи, 71), Жермен.

"Ницца": Бенитес, Марлон, Ле Маршан, Суке, Данте, Ле-Мелу, Сипрьен, Сери, Сент-Максимен (Срарфи, 81), Плеа, Балотелли (Ле Биан, 83).

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