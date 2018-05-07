"Марсель" победил "Ниццу" и продолжил борьбу за Лигу Чемпионов

Теги марсельницца

"Марсель" победил "Ниццу" и продолжил борьбу за Лигу Чемпионов

В матче 36-го тура чемпионата Франции "Марсель" на своем поле победил "Ниццу". Счет в начале встречи открыл Марио Балотелли, но через несколько минут равновесие восстановил Валер Жермен. Во второй половине победу марсельцам принес Димитри Пайе. После этой встречи "Марсель" сократил отставание от зоны Лиги Чемпионов всего до одного очка, "Ницца" осталась на седьмой позиции. 

"Марсель" – "Ницца" - 2:1 (1:1)
Голы: Балотелли, 5 - 0:1, Жермен, 13 - 1:1, Пайе, 72 - 2:1

"Марсель": Манданда, Роланду (Сертич, 46), Камара (Сансон, 85), Амави, Сарр, Пайе, Луис Густаво, Окампос, Замбо-Ангисса, Товен (Н`Жи, 71), Жермен.

"Ницца": Бенитес, Марлон, Ле Маршан, Суке, Данте, Ле-Мелу, Сипрьен, Сери, Сент-Максимен (Срарфи, 81), Плеа, Балотелли (Ле Биан, 83).

Не пропустите: "Монако" благодаря дублю 18-летнего Силлы вырвал победу над "Каном" и другие результаты 36-го тура Лиги 1. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 53 тура

Турнир прогнозов: анонс 53 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 36 92
2 Лион 36 75
3 Монако 36 74
4 Марсель 36 73
5 Ренн 36 54
6 Сент-Этьен 36 52
7 Ницца 36 51
8 Монпелье 36 49
9 Бордо 36 49
10 Нант 36 46
11 Генгам 36 46
12 Дижон 36 45
13 Амьен 36 42
14 Анжер 36 41
15 ФК Кан 36 37
16 Лилль 36 35
17 Страсбур 36 35
18 Тулуза 36 34
19 Труа 36 32
20 Метц 36 26
Полная таблица

топ-5 тегов