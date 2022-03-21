"Марсель" победил "Ниццу" и сократил отставание от ПСЖ

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"Марсель" победил "Ниццу" и сократил отставание от ПСЖ

Фото: инстаграм "Марселя"/Автор неизвестен

В матче 29-го тура чемпионата Франции "Марсель" на своем поле обыграл "Ниццу" со счетом 2:1.

Победу марсельцам принесли голы Аркадиуша Милика и Седрика Бакамбу. В составе гостей отличился Марио Лемина.

"Марсель", набрав 53 очка, вышел на второе место в турнирной таблице Лиги 1. Отставание клуба от лидирующего ПСЖ составляет 12 очков. "Ницца" с 50 очками осталась на 4-й позиции.

"Марсель" – "Ницца" - 2:1 (1:0)
Голы: Милик, 45 (с пенальти) - 1:0, Бакамбу, 89 - 2:0, Лемина, 90 - 2:1

"Марсель": Лопес, Чалета-Цар, Камара, Салиба, Пайет (Бакамбу, 88), Ронжье, Жерсон, Ундер (Харит, 75), Гендузи, Гуйе (Балерди, 87), Милик (Колашинац, 78).

"Ницца": Бенитес, Лотомба (Аталь, 72), Росарио, Тодибо, Бар (Амави, 46), Тюрам (Клюйверт, 71), Шнайдерлин, Лемина, Стенгс (Дольберг, 63), Делор (Гессан, 78), Гуири.

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