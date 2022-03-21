"Марсель" победил "Ниццу" и сократил отставание от ПСЖ
Фото: инстаграм "Марселя"/Автор неизвестен
В матче 29-го тура чемпионата Франции "Марсель" на своем поле обыграл "Ниццу" со счетом 2:1.
Победу марсельцам принесли голы Аркадиуша Милика и Седрика Бакамбу. В составе гостей отличился Марио Лемина.
"Марсель", набрав 53 очка, вышел на второе место в турнирной таблице Лиги 1. Отставание клуба от лидирующего ПСЖ составляет 12 очков. "Ницца" с 50 очками осталась на 4-й позиции.
"Марсель" – "Ницца" - 2:1 (1:0)
Голы: Милик, 45 (с пенальти) - 1:0, Бакамбу, 89 - 2:0, Лемина, 90 - 2:1
"Марсель": Лопес, Чалета-Цар, Камара, Салиба, Пайет (Бакамбу, 88), Ронжье, Жерсон, Ундер (Харит, 75), Гендузи, Гуйе (Балерди, 87), Милик (Колашинац, 78).
"Ницца": Бенитес, Лотомба (Аталь, 72), Росарио, Тодибо, Бар (Амави, 46), Тюрам (Клюйверт, 71), Шнайдерлин, Лемина, Стенгс (Дольберг, 63), Делор (Гессан, 78), Гуири.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13