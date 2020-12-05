"Марсель" победил "Ним" в матче Лиги 1
В стартовом матче 13-го тура французской Лиги 1 "Марсель" обыграл "Ним".
"Марсель" идет на втором месте, отставая от ПСЖ на одно очко.
"Ним" - "Марсель" 0:2
Голы: Бенедетто, 57 - 0:1, Жермен, 84 - 0:2
"Ним": Рене, Бюрне, Паки (Алакуш, 90), Ландр, Мигель, Ферхат, Алинви (Фомба, 61), Элиассон (Ру, 90), Кубас, Дульевич (Коне, 61), Рипар.
"Марсель": Манданда, Амави, Сакаи, Чалета-Цар, Камара (Стротман, 87), Ронжье (Луис Энрике, 87), Кюизанс (Гуйе, 69), Сансон, Пайет (Товен, 70), Альваро Гонсалес, Бенедетто (Жермен, 71).
Удаление: Кубас (77).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13