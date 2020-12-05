"Марсель" победил "Ним" в матче Лиги 1

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"Марсель" победил "Ним" в матче Лиги 1

В стартовом матче 13-го тура французской Лиги 1 "Марсель" обыграл "Ним".

"Марсель" идет на втором месте, отставая от ПСЖ на одно очко.

"Ним" - "Марсель" 0:2

Голы: Бенедетто, 57 - 0:1, Жермен, 84 - 0:2

"Ним": Рене, Бюрне, Паки (Алакуш, 90), Ландр, Мигель, Ферхат, Алинви (Фомба, 61), Элиассон (Ру, 90), Кубас, Дульевич (Коне, 61), Рипар.

"Марсель": Манданда, Амави, Сакаи, Чалета-Цар, Камара (Стротман, 87), Ронжье (Луис Энрике, 87), Кюизанс (Гуйе, 69), Сансон, Пайет (Товен, 70), Альваро Гонсалес, Бенедетто (Жермен, 71).

Удаление: Кубас (77).

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