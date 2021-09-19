"Марсель" победил "Ренн" и приблизился к ПСЖ
Фото: инстаграм "Марселя"/Автор неизвестен
В матче 6-го тура чемпионата Франции "Марсель" на своем поле победил "Ренн" со счетом 2:0.
Победу марсельцам принесли голы Амаду Дьенга и Амина Харита.
"Марсель", набрав 13 очков вышел на второе место в турнирной таблице Лиги 1. Оставание клуба от лидирующего ПСЖ составляет два очка. "Ренн" с пятью очками опустился на 16-ю позицию.
"Марсель" – "Ренн" - 2:0 (0:0)
Голы: Дьенг, 48 - 1:0, Харит, 71 - 2:0
"Марсель": Лопес, Луан Перес, Салиба, Балерди, Лирола (Камара, 77), Пайет, Ундер (Ронжье, 70), Гендузи (Жерсон, 78), Гуйе, де ла Фуэнте (Харит, 59), Дьенг (Луис Энрике, 77).
"Ренн": Гомис, Траоре (Ассиньон, 78), Агерд, Баде, Мелинг, Бурижо, Те, Сантамария, Угошукву (Аблин, 78), Лаборд, Гирасси (Сулемана, 60).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13