"Марсель" победил "Ренн" и приблизился к ПСЖ

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"Марсель" победил "Ренн" и приблизился к ПСЖ

Фото: инстаграм "Марселя"/Автор неизвестен

В матче 6-го тура чемпионата Франции "Марсель" на своем поле победил "Ренн" со счетом 2:0.

Победу марсельцам принесли голы Амаду Дьенга и Амина Харита.

"Марсель", набрав 13 очков вышел на второе место в турнирной таблице Лиги 1. Оставание клуба от лидирующего ПСЖ составляет два очка. "Ренн" с пятью очками опустился на 16-ю позицию.

"Марсель" – "Ренн" - 2:0 (0:0)
Голы: Дьенг, 48 - 1:0, Харит, 71 - 2:0

"Марсель": Лопес, Луан Перес, Салиба, Балерди, Лирола (Камара, 77), Пайет, Ундер (Ронжье, 70), Гендузи (Жерсон, 78), Гуйе, де ла Фуэнте (Харит, 59), Дьенг (Луис Энрике, 77).

"Ренн": Гомис, Траоре (Ассиньон, 78), Агерд, Баде, Мелинг, Бурижо, Те, Сантамария, Угошукву (Аблин, 78), Лаборд, Гирасси (Сулемана, 60).

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