"Марсель" победил "Реймс" в Лиге 1

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"Марсель" победил "Реймс" в Лиге 1

Фото: твиттер "Марселя"/Автор неизвестен

В матче 34-го тура чемпионата Франции "Марсель" на выезде обыграл "Реймс" со счетом 1:0.

Единственный гол в концовке встречи забил Жерсон Сантос.

"Марсель", набрав 65 очков, занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1. "Реймс" с 40 очками остался на 13-й позиции.

"Реймс" – "Марсель" - 0:1 (0:0)
Гол: Жерсон, 83 - 0:1

"Реймс": Райкович, Фоке (Бюси, 79), Абдельхамид, Фас, Гравийон, Конан, Локо (Мунеци, 46), Матусива (Кеббаль, 89), Лопи, ван Берген (Туре, 63), Мбуку (Зенели, 46).

"Марсель": Манданда, Луан Перес, Салиба, Колашинац (Жерсон, 46), Камара (Чалета-Цар, 79), Гендузи, Гуйе, Ронжье, Ундер (Лирола, 73), Харит (Пайет, 46), Милик (Дьенг, 79).

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