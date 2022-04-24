"Марсель" победил "Реймс" в Лиге 1
Фото: твиттер "Марселя"/Автор неизвестен
В матче 34-го тура чемпионата Франции "Марсель" на выезде обыграл "Реймс" со счетом 1:0.
Единственный гол в концовке встречи забил Жерсон Сантос.
"Марсель", набрав 65 очков, занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1. "Реймс" с 40 очками остался на 13-й позиции.
"Реймс" – "Марсель" - 0:1 (0:0)
Гол: Жерсон, 83 - 0:1
"Реймс": Райкович, Фоке (Бюси, 79), Абдельхамид, Фас, Гравийон, Конан, Локо (Мунеци, 46), Матусива (Кеббаль, 89), Лопи, ван Берген (Туре, 63), Мбуку (Зенели, 46).
"Марсель": Манданда, Луан Перес, Салиба, Колашинац (Жерсон, 46), Камара (Чалета-Цар, 79), Гендузи, Гуйе, Ронжье, Ундер (Лирола, 73), Харит (Пайет, 46), Милик (Дьенг, 79).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13