"Марсель" победил "Страсбур" в матче Лиги 1
Фото: инстаграм "Марселя"/Автор неизвестен
В матче 18-го тура чемпионата Франции "Марсель" на выезде победил "Страсбур" со счетом 2:0.
Победу марсельскому клубу принесли голы Амаду Дьенга и Дуе Чалеты-Цара.
"Марсель", набрав 32 очка, вышел на второе место в турнирной таблице Лиги 1. "Страсбур" с 26 очками остался на седьмой позиции.
"Страсбур" – "Марсель" - 0:2 (0:0)
Голы: Дьенг, 62 - 0:1, Чалета-Цар, 82 - 0:2
"Страсбур": Зельс, Гильбер, Джику, Ньямси, Перрен (Саи, 79), Каси (Лиэнар, 79), Томассон, Сиссоко (Гамейро, 71), Белльгард, Ажорк, Диалло.
"Марсель": Лопес, Лирола (Гендузи, 65), Чалета-Цар, Салиба, Луан Перес, Камара, Ронжье (Балерди, 86), Гуйе, Пайет, Луис Энрике (Жерсон, 80), Дьенг (Ундер, 66).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13