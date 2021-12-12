"Марсель" победил "Страсбур" в матче Лиги 1

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"Марсель" победил "Страсбур" в матче Лиги 1

Фото: инстаграм "Марселя"/Автор неизвестен

В матче 18-го тура чемпионата Франции "Марсель" на выезде победил "Страсбур" со счетом 2:0.

Победу марсельскому клубу принесли голы Амаду Дьенга и Дуе Чалеты-Цара.

"Марсель", набрав 32 очка, вышел на второе место в турнирной таблице Лиги 1. "Страсбур" с 26 очками остался на седьмой позиции.

"Страсбур" – "Марсель" - 0:2 (0:0)
Голы: Дьенг, 62 - 0:1, Чалета-Цар, 82 - 0:2

"Страсбур": Зельс, Гильбер, Джику, Ньямси, Перрен (Саи, 79), Каси (Лиэнар, 79), Томассон, Сиссоко (Гамейро, 71), Белльгард, Ажорк, Диалло.

"Марсель": Лопес, Лирола (Гендузи, 65), Чалета-Цар, Салиба, Луан Перес, Камара, Ронжье (Балерди, 86), Гуйе, Пайет, Луис Энрике (Жерсон, 80), Дьенг (Ундер, 66).

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