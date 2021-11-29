"Марсель" победил "Труа" в матче Лиги 1

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"Марсель" победил "Труа" в матче Лиги 1

Фото: инстаграм "Марселя"/Автор неизвестен

В матче 15-го тура чемпионата Франции "Марсель" на своем поле обыграл "Труа" со счетом 1:0.

Единственный гол на 74-й минуте забил Поль Лирола.

"Марсель", набрав 26 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Лиги 1. "Труа" с 13 очками остался на 17-й позиции.

"Марсель" – "Труа" - 1:0 (0:0)
Гол: Лирола, 74 - 1:0

"Марсель": Лопес, Лирола (Луис Энрике, 87), Альваро Гонсалес, Салиба, Луан Перес, Пайет, Гендузи, Гуйе, Ронжье, Милик (Жерсон, 82), де ла Фуэнте (Дьенг, 69).

"Труа": Галлон, Бьянконе, Рами (Рипар, 79), Жиродон, Сальмье, Коне (Шадли, 87), Тардье, Куаме (Шавалерен, 75), Родригеш, Тузгар (Хен Чжун Сук, 76), Балде (Дингоме, 76).

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