"Марсель" победил "Труа" в матче Лиги 1
Фото: инстаграм "Марселя"/Автор неизвестен
В матче 15-го тура чемпионата Франции "Марсель" на своем поле обыграл "Труа" со счетом 1:0.
Единственный гол на 74-й минуте забил Поль Лирола.
"Марсель", набрав 26 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Лиги 1. "Труа" с 13 очками остался на 17-й позиции.
"Марсель" – "Труа" - 1:0 (0:0)
Гол: Лирола, 74 - 1:0
"Марсель": Лопес, Лирола (Луис Энрике, 87), Альваро Гонсалес, Салиба, Луан Перес, Пайет, Гендузи, Гуйе, Ронжье, Милик (Жерсон, 82), де ла Фуэнте (Дьенг, 69).
"Труа": Галлон, Бьянконе, Рами (Рипар, 79), Жиродон, Сальмье, Коне (Шадли, 87), Тардье, Куаме (Шавалерен, 75), Родригеш, Тузгар (Хен Чжун Сук, 76), Балде (Дингоме, 76).
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|Команда
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|68
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|28
|56
|3
|Ренн
|28
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|4
|Лилль
|28
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|5
|Ницца
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|6
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|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13