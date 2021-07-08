"Марсель" подписал голкипера "Ромы"
Фото: инстаграм Лопеса/Автор неизвестен
Как сообщает официальный сайт "Марселя", французский клуб согласовал с "Ромой" все детали об аренде испанского голкипера Пау Лопеса,
Отмечается, что арендное соглашение рассчитано на один сезон. У "провансальцев" будет опция выкупа контракта.
В прошедшем сезоне Лопес сыграл 34 матча за "Рому" во всех турнирах, в которых пропустил 39 голов и девять раз оставил свои ворота в неприкосновенности.
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