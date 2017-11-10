"Марсель" подтвердил расторжение контракта c Эвра
"Марсель" на своём официальном сайте объявил о расторжении контракта с защитником Патрисом Эвра.
"С января 2017 года Эвра демонстрировал образцовое поведение на поле и за его пределами, он играл важную роль в возрождении команды. Но 2 ноября Патрис совершил непростительную ошибку, поддавшись на провокации некоторых фанатов. Тем не менее, ничто не может оправдать такое его поведение. В контексте этого Эвра и "Марсель" больше не могли продолжать сотрудничество, мы встретились и решили расторгнуть контракт по обоюдному согласию" - говорится в сообщении провансальцев.
Напомним, что Эвра перед матчем Лиги Европы против "Виктории Гимараэш" ударил ногой по голове болельщика "Марселя" в ответ на оскорбления в свой адрес. За этот инцидент УЕФА дисквалифицировала его до конца сезона. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|12
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|2
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|12
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|4
|Марсель
|12
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|5
|Нант
|12
|23
|6
|Сент-Этьен
|12
|18
|7
|ФК Кан
|12
|18
|8
|Монпелье
|12
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|Бордо
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|10
|Ренн
|12
|15
|11
|Труа
|12
|15
|12
|Тулуза
|12
|15
|13
|Генгам
|12
|14
|14
|Анжер
|12
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|Ницца
|12
|13
|16
|Дижон
|12
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|17
|Амьен
|11
|11
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|Страсбур
|12
|10
|19
|Лилль
|11
|9
|20
|Метц
|12
|3