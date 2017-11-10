"Марсель" подтвердил расторжение контракта c Эвра

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"Марсель" подтвердил расторжение контракта c Эвра

"Марсель" на своём официальном сайте объявил о расторжении контракта с защитником Патрисом Эвра.

"С января 2017 года Эвра демонстрировал образцовое поведение на поле и за его пределами, он играл важную роль в возрождении команды. Но 2 ноября Патрис совершил непростительную ошибку, поддавшись на провокации некоторых фанатов. Тем не менее, ничто не может оправдать такое его поведение. В контексте этого Эвра и "Марсель" больше не могли продолжать сотрудничество, мы встретились и решили расторгнуть контракт по обоюдному согласию" - говорится в сообщении провансальцев.

Напомним, что Эвра перед матчем Лиги Европы против "Виктории Гимараэш" ударил ногой по голове болельщика "Марселя" в ответ на оскорбления в свой адрес. За этот инцидент УЕФА дисквалифицировала его до конца сезона. | http://soccernews.ru

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