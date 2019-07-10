"Марсель" подтвердил уход Балотелли

Итальянский нападающий Марио Балотелли покинул "Марсель". Это подтвердил президент клуба Жак-Анри Эйро.

"Мы ищем нового форварда, поскольку Балотелли больше не будет выступать за "Марсель", - сказал Эйро.

Напомним, что 28-летний Балотелли перешёл в "Марсель" из "Ниццы" прошлой зимой. Он забил 8 голов в 15 матчах. Его контракт с провансальцами истёк 30 июня.

Интерес к скандальному футболисту проявляют "Парма" и "Фиорентина".

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