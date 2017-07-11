"Марсель" подтвердил возвращение Манданда

Вратарь "Кристал Пэласа" Стив Манданда перешел в "Марсель", сообщает официальный твиттер клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Голкипер подписал с провансальским клубом контракт до лета 2020 года.

Ранее кипер уже играл за "Марсель" с 2007 по 2016 годы и провел за клуб 441 матч. За сборную Франции сыграл 24 матча. Ориентировочная стоимость игрока составляет 8 миллионов евро.

В минувшем сезоне 32-летний Манданда провел за "Кристал Пэлас" 10 матчей.

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