"Марсель" подтвердил возвращение Манданда

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"Марсель" подтвердил возвращение Манданда

Вратарь "Кристал Пэласа" Стив Манданда перешел в "Марсель", сообщает официальный твиттер клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Голкипер подписал с провансальским клубом контракт до лета 2020 года.

Ранее кипер уже играл за "Марсель" с 2007 по 2016 годы и провел за клуб 441 матч. За сборную Франции сыграл 24 матча. Ориентировочная стоимость игрока составляет 8 миллионов евро.

В минувшем сезоне 32-летний Манданда провел за "Кристал Пэлас" 10 матчей.

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