"Марсель" получил условное отстранение от еврокубков

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"Марсель" получил условное отстранение от еврокубков

УЕФА отстранил "Марсель" от еврокубков на два года.

Однако наказание условное. Следующая игра "Марселя" под эгидой УЕФА пройдет без болельщиков и клуб выплатит 100 тысяч евро штрафа.

Отметим, что "Марсель" был наказан за поведение болельщиков в прошлом сезоне.

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