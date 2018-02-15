"Марсель" потерял Митроглу на три недели

Греческий нападающий "Марселя" Костас Митроглу выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист получил повреждение на тренировке. Сроки восстановления форварда составят около трех недель.

Таким образом грек не поможет провансальцам в матчах Лиги 1 с "Бордо", ПСЖ и "Нантом", Кубка Франции с ПСЖ, а также в обоих поединках 1/16 финала Лиги Европы против "Браги".

В этом сезоне 29-летний Митроглу провел за "Марсель" 18 матчей во всех турнирах и забил 7 голов.

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