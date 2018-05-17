"Марсель" повторил антирекорд "Бенфики"

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"Марсель" повторил антирекорд "Бенфики"

В финальном матче Лиги Европы мадридский "Атлетико" разгромил "Марсель" со счётом 3:0.

Это поражение стало для провансальцев третьим в решающих поединках Кубка УЕФА / Лиги Европы. Ранее они уступали в финалах второго по значимости еврокубкового турнира в 1999 и 2004 году.

Как сообщает Opta, "Марсель" повторил антирекорд "Бенфики", которая также трижды терпела фиаско в финалах Кубка УЕФА / Лиги Европы в 1983, 2013 и 2014 году.

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