"Марсель" повторил антирекорд "Бенфики"
В финальном матче Лиги Европы мадридский "Атлетико" разгромил "Марсель" со счётом 3:0.
Это поражение стало для провансальцев третьим в решающих поединках Кубка УЕФА / Лиги Европы. Ранее они уступали в финалах второго по значимости еврокубкового турнира в 1999 и 2004 году.
Как сообщает Opta, "Марсель" повторил антирекорд "Бенфики", которая также трижды терпела фиаско в финалах Кубка УЕФА / Лиги Европы в 1983, 2013 и 2014 году.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|37
|92
|2
|Монако
|37
|77
|3
|Лион
|37
|75
|4
|Марсель
|37
|74
|5
|Ренн
|37
|57
|6
|Ницца
|37
|54
|7
|Бордо
|37
|52
|8
|Сент-Этьен
|37
|52
|9
|Монпелье
|37
|50
|10
|Нант
|37
|49
|11
|Генгам
|37
|47
|12
|Амьен
|37
|45
|13
|Дижон
|37
|45
|14
|Анжер
|37
|41
|15
|Лилль
|37
|38
|16
|Страсбур
|37
|38
|17
|ФК Кан
|37
|37
|18
|Тулуза
|37
|34
|19
|Труа
|37
|33
|20
|Метц
|37
|26