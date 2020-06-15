"Марсель" представил гостевую и домашнюю форму на следующий сезон

"Марсель" показал фотографии новых комплектов домашней и гостевой формы на сезон-2020/21.

Домашняя форма выполнена в традиционном для команды белом цвете с голубыми вставками. Гостевой комплект сделан в синих и голубых тонах. На футболке также размещен принт с изображением города.

Техническим спонсором клуба является Puma.

Напомним, чемпионат Франции досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. Чемпионом признан ПСЖ.

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