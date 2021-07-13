"Марсель" представил новую гостевую форму

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"Марсель" представил новую гостевую форму

"Марсель" провёл презентацию формы, в которой команда будет играть в выездных матчах следующего сезона.

Экипировка выполнена в тёмно-синих цветах с несимметричным узором.

Технический спонсор французского клуба - компания Puma.

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