"Марсель" претендует на вратаря "Боруссии"

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"Марсель" претендует на вратаря "Боруссии"

Фото инстаграм Романа Бюрки

"Марсель" хочет усилиться голкипером дортмундской "Боруссии" Романом Бюрки, сообщает Transfermarkt.

По информации источника, этим летом швейцарец может перейти из немецкого клуба во французский за 5 миллионов евро.

В прошлом сезоне 30-летний Бюрки сыграл за "шмелей" 24 матча и пропустил 32 гола.

Не пропустите: "Марсель" купил молодого полузащитника "Барселоны". | http://soccernews.ru
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