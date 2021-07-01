"Марсель" претендует на вратаря "Боруссии"

Фото инстаграм Романа Бюрки

"Марсель" хочет усилиться голкипером дортмундской "Боруссии" Романом Бюрки, сообщает Transfermarkt.

По информации источника, этим летом швейцарец может перейти из немецкого клуба во французский за 5 миллионов евро.

В прошлом сезоне 30-летний Бюрки сыграл за "шмелей" 24 матча и пропустил 32 гола.

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