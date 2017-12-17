"Марсель" претендует на защитника "Ювентуса"

Защитник туринского "Ювентуса" Штефан Лихтштайнер попал в сферу интересов "Марселя", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, провансальский клуб намерен подписать 33-летнего швейцарца уже в январе.

В этом сезоне Лихтштайнер сыграл за "Ювентус" 13 матчей и сделал 1 результативную передачу.

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